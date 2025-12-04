Suscríbete a
Los posibles rivales del Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de la eliminatoria tendrá lugar el próximo martes 9 de diciembre

La Copa de las oportunidades

Deossa disputa un balón en el Torrent-Betis de la Copa del Rey
Deossa disputa un balón en el Torrent-Betis de la Copa del Rey efe
Juan Arbide

El Betis estará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo verdiblanco ganó este miércoles su partido de la segunda eliminatoria del torneo ante el Torrent por 1-4 con tres goles de Riquelme y uno del canterano Ángel Ortiz. ... El Betis conocerá a su rival en dieciseisavos el próximo martes 9 de diciembre (13.00), día previsto para la celebración del sorteo. Las fechas previstas para la eliminatoria, que se disputará a partido único, son el 16, 17 y 18 de diciembre.

