Los posibles rivales del Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

En los dieciseisavos de final ya participan los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic). Los cuatro jugarán ante alguno de los equipos de Primera RFEF que siguen en el torneo.
Equipos de Primera división: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal, Levante, Elche, Real Sociedad, Real Betis, Getafe, Osasuna, Mallorca, Alavés, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Celta.
Equipos de Segunda división: Eibar, Cultural Leonesa, Sporting, Huesca, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada.
Equipos de Primera RFEF: Ourense, Talavera, Eldense, Murcia, Guadalajara
Equipos de Segunda RFEF: Atlético Baleares.
