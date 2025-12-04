Los posibles rivales del Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Betis estará en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo verdiblanco ganó este miércoles su partido de la segunda eliminatoria del torneo ante el Torrent por 1-4 con tres goles de Riquelme y uno del canterano Ángel Ortiz. ... El Betis conocerá a su rival en dieciseisavos el próximo martes 9 de diciembre (13.00), día previsto para la celebración del sorteo. Las fechas previstas para la eliminatoria, que se disputará a partido único, son el 16, 17 y 18 de diciembre.

En los dieciseisavos de final ya participan los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic). Los cuatro jugarán ante alguno de los equipos de Primera RFEF que siguen en el torneo. Equipos de Primera división: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal, Levante, Elche, Real Sociedad, Real Betis, Getafe, Osasuna, Mallorca, Alavés, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Celta. Equipos de Segunda división: Eibar, Cultural Leonesa, Sporting, Huesca, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada. Equipos de Primera RFEF: Ourense, Talavera, Eldense, Murcia, Guadalajara Equipos de Segunda RFEF: Atlético Baleares.

