España - Bulgaria, en directo hoy: resultado y goles del partido clasificatorio al Mundial 2026
Sigue en directo cómo va el España - Bulgaria, resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026
Javier Alberca
El negocio paralelo de la selección
Otro tema para leer durante la previa del España-Bulgaria. Acoger un partido de la 'Roja' ronda entre 350.000 y 550.00 euros dependiendo de la ciudad y la promoción.
El negocio paralelo: 21 patrocinadores y demanda de sedes por acoger a la selección
De la Fuente, desconvocador
España llega al partido con la ausencia de Ferran Torres, liberado ayer de este compromiso por Luis de la Fuente, que ha perdido a varios jugadores desde que diera la primera lista de convocados. A saber: Lamine Yamal, Huijsen, Rodri, Dani Olmo y Ferran.
Lo cuenta aquí José Carlos Carabias: De oficio, desconvocador: De la Fuente libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana
Once confirmado en España
Ya hay once de Luis de la Fuente para medirse a los búlgaros. Es el siguiente: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Oyarzabal, Samu y Álex Baena.
