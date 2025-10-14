Suscribete a
Clasificación Mundial. Fase de grupos. Jornada 8 Martes 14/10 20:45h. Árbitro Willy Delajod. Estadio José Zorrilla.

Directo Fútbol

España - Bulgaria, en directo hoy: resultado y goles del partido clasificatorio al Mundial 2026

Sigue en directo cómo va el España - Bulgaria, resultado, goles y ganador del partido clasificatorio al Mundial 2026

España - Bulgaria, en directo hoy: resultado y goles del partido clasificatorio al Mundial 2026

Javier Alberca

19:37

La selección española ya está en el Nuevo José Zorrilla

19:27

El negocio paralelo de la selección

Otro tema para leer durante la previa del España-Bulgaria. Acoger un partido de la 'Roja' ronda entre 350.000 y 550.00 euros dependiendo de la ciudad y la promoción.

El negocio paralelo: 21 patrocinadores y demanda de sedes por acoger a la selección

19:25

De la Fuente, desconvocador

España llega al partido con la ausencia de Ferran Torres, liberado ayer de este compromiso por Luis de la Fuente, que ha perdido a varios jugadores desde que diera la primera lista de convocados. A saber: Lamine Yamal, Huijsen, Rodri, Dani Olmo y Ferran.

Lo cuenta aquí José Carlos Carabias: De oficio, desconvocador: De la Fuente libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana

19:22

Once confirmado en España

Ya hay once de Luis de la Fuente para medirse a los búlgaros. Es el siguiente: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Oyarzabal, Samu y Álex Baena.

19:22

Bienvenidos al España-Bulgaria

¡Saludos, muy buenas tardes! Comenzamos la narración del España-Bulgaría, cuarto partido de la selección en su camino hacia el Mundial 2026.

El estadio Jose Zorrilla de Valladolid acoge este encuentro que puede dejar más que encarrilada la clasificación.

