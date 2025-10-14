España - Bulgaria, en directo hoy: resultado y goles del partido clasificatorio al Mundial 2026

Otro tema para leer durante la previa del España-Bulgaria. Acoger un partido de la 'Roja' ronda entre 350.000 y 550.00 euros dependiendo de la ciudad y la promoción.

19:25

De la Fuente, desconvocador

España llega al partido con la ausencia de Ferran Torres, liberado ayer de este compromiso por Luis de la Fuente, que ha perdido a varios jugadores desde que diera la primera lista de convocados. A saber: Lamine Yamal, Huijsen, Rodri, Dani Olmo y Ferran.

Lo cuenta aquí José Carlos Carabias: De oficio, desconvocador: De la Fuente libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana