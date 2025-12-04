Una estrella de la UFC apoya el paso a un lado de Ilia Topuria: «Lo siento mucho por él»

Hace varias semanas que, desde este periódico, adelantamos las intenciones que estaba pergeñando la UFC: poner a Ilia Topuria como cabeza de cartel del primer evento de la UFC en enero de 2026, coincidiendo con el estreno del contrato televisivo de Paramount en Estados Unidos, ... por valor de 1.100 millones de dólares por temporada. Necesitaba a sus mayores estrellas y eso pasaba por programar la defensa del título de Ilia Topuria frente a Paddy Pimblett. Así lo intentó la UFC en Doha, Qatar, donde se reunieron con el equipo del hispanogeorgiano para empujar a que El Matador peleara en enero. Pero no estaba disponible.

Pocos días más tarde, Topuria publicó un mensaje en redes sociales, donde apuntaba que necesitaba un tiempo para ordenar su vida privada, pues está pasando por momentos complicados. «No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC programará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso», apuntó el hispanogeorgiano.

Horas después, la UFC anunció que pondría en liza para ese primer evento de enero un combate por el título interino del peso ligero entre el inglés Paddy Pimblett y el estadounidense Justin Gaethje. El ganador se enfrentará a Ilia Topuria en primavera o verano. Ante esa situación, una superestrella de la UFC ha salido al paso de algunas críticas que se vertieron sobre el hispanogeorgiano. Sean O'Malley ha mostrado su apoyo tras dar un paso al lado al atravesar «un momento difícil» en su vida personal.

«Es una mierda (la situación)... y es en público, lo que lo hace aún peor. Cuando estás pasando por ese tipo de cosas, definitivamente no quieres estar en un campo de lucha. Cuando añades los niños a la mezcla, es eso lo que hace que sea tan difícil de manejar. Realmente lo siento mucho por él», manifestó O'Malley en un podcast. También Max Holloway, que ha pasado por una separación reciente, le envió un mensaje de cariño a Topuria, antiguo rival suyo. Por el momento, el campeón de peso ligero de la UFC se tomará un tiempo y avisará a la compañía cuando esté dispuesto para regresar.