Una estrella de la UFC apoya el paso a un lado de Ilia Topuria: «Lo siento mucho por él»

El hispanogeorgiano anunció que no estará peleando a principios de 2026, por lo que la compañía creó un cinturón interino del ligero

Sean O'Malley, antes de un combate
Sean O'Malley, antes de un combate UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Hace varias semanas que, desde este periódico, adelantamos las intenciones que estaba pergeñando la UFC: poner a Ilia Topuria como cabeza de cartel del primer evento de la UFC en enero de 2026, coincidiendo con el estreno del contrato televisivo de Paramount en Estados Unidos, ... por valor de 1.100 millones de dólares por temporada. Necesitaba a sus mayores estrellas y eso pasaba por programar la defensa del título de Ilia Topuria frente a Paddy Pimblett. Así lo intentó la UFC en Doha, Qatar, donde se reunieron con el equipo del hispanogeorgiano para empujar a que El Matador peleara en enero. Pero no estaba disponible.

