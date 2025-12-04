España asusta en el sorteo del Mundial en Washington: nadie la quiere en su grupo

La pelota no correrá por el césped hasta el próximo mes de junio, pero este viernes ya comienza el Mundial de fútbol: Washington acoge el sorteo del gran acontecimiento deportivo global, que determinará los grupos y que empezará a perfilar los posibles enfrentamientos ... en las rondas finales.

Sería un engaño decir que Estados Unidos y su capital están tomadas por el ambiente futbolístico del Mundial, que la primera potencia mundial comparte con México y Canadá. El país entra ahora en la época decisiva de su deporte rey, el otro fútbol, el americano, en el que apenas se usa el pie. Están en el final de la temporada regular de la NFL y a punto de que empiecen los 'playoffs' de la competición universitaria. Y eso es casi todo lo que se ve en las camisetas de los capitalinos y en las teles de sus bares.

Los estadounidenses miran por ahora a otro lado. Pero el mundo tendrá este viernes los ojos puestos en los bombos que definirán la fortuna de los 48 países -más que nunca, versión ampliada- en este Mundial. Y hasta Washington han viajado delegaciones, altos cargos, exfutbolistas y periodistas de todo el planeta para vivir el sorteo.

Ocurrirá en el Kennedy Center, el gran escenario cultural de la capital de EE.UU. Aquí, a orillas del río Potomac, hay un país que suena más que ninguno cuando se discute sobre quién puede ganar el Mundial: España.

Los bombos del sorteo de grupos del Mundial 2026 BOMBO 1 BOMBO 2 Croacia Canadá Marruecos EE.UU. Colombia México Uruguay España Suiza Argentina Japón Francia Senegal Inglaterra Irán Brasil Corea del S. Portugal Ecuador P. Bajos Austria Bélgica Australia Alemania BOMBO 3 BOMBO 4 Noruega Jordania Cabo Verde Panamá Ghana Egipto Curaçao Argelia Haití Escocia N. Zelanda Paraguay UEFA-A Túnez UEFA-B C. de Marfil UEFA-C Uzbekistán UEFA-D Qatar FIFA-A A. Saudita FIFA-B Sudáfrica Repesca europea (UEFA) A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina B: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania C: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda D: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo Repesca internacional (FIFA) A: R.D. del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica B: Irak, Bolivia o Surinam Fuente: FIFA / ABC Los bombos del sorteo de grupos del Mundial 2026 BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 Croacia Canadá Noruega Jordania Marruecos Cabo Verde EE.UU. Panamá Colombia Ghana México Egipto Uruguay Curaçao España Argelia Suiza Haití Argentina Escocia Japón N. Zelanda Francia Paraguay Senegal UEFA-A Inglaterra Túnez Irán UEFA-B Brasil C. de Marfil UEFA-C Corea del S. Portugal Uzbekistán UEFA-D Ecuador P. Bajos Qatar FIFA-A Austria Bélgica A. Saudita FIFA-B Australia Sudáfrica Alemania Repesca internacional (FIFA) Repesca europea (UEFA) A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina A: R.D. del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica B: Irak, Bolivia o Surinam B: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania C: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda D: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo Fuente: FIFA / ABC

«No te lo digo porque seas de España», advierte a ABC Michael Lewis, historiador del fútbol, cuatro décadas de mundiales a sus espaldas, desde México 1986. «Pero España tiene una mezcla de calidad y experiencia competitiva difícil de superar», asegura cuando trata de analizar los máximos favoritos a levantar la copa.

Un trofeo que está en la misma sala en la que habla con este periódico, refulgente entre los focos. Lewis vio cómo lo levantó Íker Casillas en Sudáfrica en 2010 y asegura que tuvo sensaciones parecidas a las que tiene con el equipo de Luis de la Fuente para esta edición.

«Siempre aparece en mi cabeza el nombre de España», dice Marcelo Balboa, una de las leyendas del fútbol local cuando se le pregunta sobre el favorito para ganar la final del próximo 19 de julio. Él fue uno de los puntales de aquel EE.UU. de su otro Mundial, el de 1994, el que iba a suponer el despegue del fútbol en el país. Ahora participa con otros exjugadores en un panel organizado por la FIFA. Junto a él, Dunga, el capitán de Brasil de aquel Mundial, el que levantó la Copa. Con la superioridad 'amarela' habitual, no duda en su favorito para ganar ahora: «Brasil».

Pero Atiba Hutchinson, el icono del fútbol de Canadá, también piensa en la Roja. «Brasil siempre está ahí, pero España es muy muy buen equipo», enfatiza. Y habla de su joven estrella, Lamine Yamal, para justificar su elección. Cree que va a ser la gran estrella del Mundial. «Es el elegido, está hecho para este tipo de momentos, le encanta la presión de los grandes escenarios. Tiene toda la calidad y está rodeado de un gran equipo».

Otro jugador con nombre, también de país organizador, el mexicano Luis Hernández 'el Matador', cuatro goles en Francia 1998, no cita a España: «Los más trascendentales siempre han sido Brasil, Argentina, Francia e Inglaterra», dice con un conocimiento dudoso de la historia del fútbol (Inglaterra no llega a una final desde el Mundial que ganó en 1966 y nunca ha ganado la Eurocopa).

«Se le ha debido de olvidar España», masculla entre risas Jesús Padilla, periodista mexicano basado en Dallas. «España es la que mete más miedo».

El miedo es a que te toque en el sorteo en tu grupo y eso complique la clasificación a las rondas finales. Aunque pasar de grupo estará más barato que nunca. El nuevo formato del Mundial -más equipos, más partidos, más televisión, más medios, más dinero- divide a los 48 países participantes en 12 grupos. Por primera vez, habrá una ronda de dieciseisavos de final, a la que se clasificarán los mejores dos equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Mecánica del sorteo

Los 48 equipos estarán divididos en cuatro bombos, con doce equipos cada uno. Los grupos se formarán con un país de cada bombo. En el primero estarán los tres países organizadores -EE.UU., México y Canadá- y los nueve equipos con mejor ranking FIFA. El primero de ellos, España. Después, otros favoritos como Argentina, Francia, Brasil o Portugal, que también suena mucho en Washington como posible ganador.

En el resto de bombos, el resto de equipos, también por orden de ranking FIFA. En el cuarto quedan por decidirse seis países todavía en la repesca (entre ellos, Italia, el país del cuarto bombo que nadie querría en su grupo).

En el segundo bombo hay equipos que algunos ven con capacidad de dar la sorpresa en el Mundial. El que más, Marruecos. Pero también otros, como Colombia. Para estos, importa cuál es el país del primer bombo que les cae en suerte.

«España, España, queremos evitar a España», dice Octavio Mora, periodista colombiano, sin dudar ni un segundo. «¿Hacen falta razones? Basta con mirar el ranking. Pero también hay que ver cómo jugaron en la Eurocopa, Lamine Yamal, el resto de jugadores…».

El sorteo también impone otras limitaciones para que los grandes favoritos no se crucen pronto en el cuadro final. Por ejemplo, si España y Argentina quedan primeras de grupo, no se cruzarían hasta la final. En el caso de Francia o Inglaterra, solo se encontrarían en semifinales.