Rubiales, más solo y acorralado que nunca

Luis Rubiales camina por la cuerda floja y su continuidad al frente de la Real Federación Española de Fútbol está más en cuestión que nunca. El beso en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas al término de la final ... del Mundial femenino de fútbol y sus posteriores explicaciones y palabras de disculpa -que solo sirvieron para aumentar aún más el malestar por su acción con la jugadora internacional- han dejado solo y muy tocado al presidente, cada vez más carente de apoyos. Las peticiones de dimisión se siguen sucediendo desde prácticamente todos los partidos políticos y hasta Pedro Sánchez, con el que hasta no hace mucho mantenía una fluida relación, parece haberle soltado la mano.

Un alejamiento que se escenificaba este martes durante la recepción a las campeonas del mundo en el Palacio de la Moncloa, acto en el que el presidente del Gobierno se mostraba distante y se limitaba a cumplir con un frío saludo protocolario a Rubiales, al que reprochaba que sus disculpas no hubieran sido convincentes. «Lo que vimos fue un gesto inaceptable, las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso creo que no son adecuadas. Tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos», dijo Sánchez, unas horas después de la recepción, en rueda de prensa, insinuando así una posible invitación a la dimisión. Un paso que el máximo dirigente del fútbol español, a pesar de estar viviendo la peor crisis en sus cinco años de mandato, no está, al menos de momento, dispuesto a dar a pesar de las presiones.

Habituado a acaparar protagonismo y a ser el centro del foco en los actos en los que participa, Rubiales se mantenía en La Moncloa en un discreto segundo plano y en la foto de familia de la selección junto a Sánchez se situaba en uno de los extremos de la fila. «Debería aclarar un comportamiento que es, a todas luces, inaceptable y que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía», añadía Pedro Sánchez en su comparecencia, en la que recordaba que la Federación no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno, por lo que el presidente de la RFEF es «elegido y destituido por sus asociados».

Las palabras de Sánchez, que sonaron a 'puntilla' para Rubiales, estuvieron en sintonía con las pronunciadas por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que también cargaba contra el presidente de la RFEF por su beso a Jenni. «Un eje fundamental debe ser el respeto a las mujeres y lo que vimos fue bochornoso. Lo que no está bien hecho tiene que tener consecuencias, sobre todo si ha indignado a todo un país», dijo la dirigente popular.

Pese al complicado momento que vive, Rubiales, que de momento no tiene pensado salir a dar más explicaciones públicas a pesar de la petición realizada por Sánchez, se resiste a abandonar el cargo y la posibilidad de que presente su dimisión no parece inminente aunque fuentes consultadas por ABC no descartan ningún escenario. Ni el presidente Sánchez, ni el Gobierno en funciones ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) pueden inhabilitarle, aunque sí existe una vía administrativa para ello.

Miguel Ángel Galán, director del centro de formación para entrenadores Cenafe, presentaba el pasado lunes ante el CSD la primera denuncia contra el presidente de la RFEF por incumplimiento de la Ley 39/2022 del Deporte», al entender que esa acción de Luis Rubiales fue «un acto sexista hacia la jugadora» de la selección. La Administración podría actuar contra el presidente de la Federación si su beso a Jenni Hermoso fuera considerado como una acción contra el decoro deportivo o un abuso de poder, unas infracciones que se encuentran recogidas en la nueva Ley del Deporte. En ese caso, la potestad de actuar contra el máximo dirigente del fútbol español correspondería al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), siempre y cuando el CSD -organismo del que depende- le traslade la denuncia de Galán. Documento que, según ha podido saber este periódico, ya estudia.

Ningún traslado al TAD

Para que Rubiales fuera inhabilitado por esta vía, el TAD, una vez recibido el escrito del CSD, tendría que abrir un expediente. Mientras se sustancia podría suspenderle cautelarmente y dictar posteriormente una resolución de inhabilitación. Un proceso similar al que ya se produjo en diciembre de 2017 con el anterior presidente de la Federación, Ángel María Villar, a raíz de otra denuncia presentada también por Galán. Entonces, el TAD destituyó a Villar por la comisión de una infracción calificada como muy grave. Una decisión que fue recurrida por Villar y que, sin embargo, fue avalada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como por el Tribunal Supremo.

A pesar de verse envuelto en diversas polémicas a lo largo del lustro que lleva en la presidencia de la RFEF, Rubiales, al menos hasta ahora, siempre ha contado con apoyos en Moncloa y el CSD, que nunca ha trasladado al TAD las denuncias presentadas en su contra. Aunque el actual Gobierno está en funciones, el CSD no lo está, por lo que, si atiende la denuncia de Galán, puede enviar un escrito al TAD para que abra expediente sancionador a Rubiales. Según la nueva ley del deporte, los «actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos» o por «abusos de autoridad» pueden acarrear una inhabilitación de entre 2 y 15 años.

Existe también la vía deportiva para que Rubiales dejara de presidir la Federación. La Asamblea de la RFEF tendría que presentar una moción de censura para ser sometida a votación, pero parece difícil que pudiera salir adelante porque, en teoría, cuenta con el apoyo de la mayoría de los asambleístas.

Cumpliendo con las directrices de la nueva Ley del Deporte, la propia Federación cuenta con un protocolo de actuación frente a la violencia sexual. En su punto cuatro se recoge que contactos físicos como «atraer con el brazo con el intento de besar» o «besar a la fuerza» deben ser considerados «situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual».