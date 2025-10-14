Suscribete a
Redada policial en el vestuario de Nicaragua minutos antes del partido para el Mundial

Nueve agentes irrumpieron en busca de Byron Bonilla, presuntamente acusado de no pagar la pensión alimenticia a sus hijos

Byron Bonilla
Byron Bonilla RRSS

A. L. Menéndez

Tras la sorpresa, la indignación. Y más tarde, un extraño desmentido. Poco antes del partido Costa Rica-Nicaragua, nueve policías irrumpieron en el vestuario de la selección visitante con la intención de detener a un jugador acusado de no pagar la pensión alimenticia de ... sus hijos. Las noticias publicadas por medios de comunicación de ambos países afirmaron con rotundidad que dicho futbolista era el delantero Byron Bonilla. Finalizado el encuentro, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) emitió un duro comunicado de queja. Y mucho después, Bonilla negó ser el implicado en tan desagradable asunto.

