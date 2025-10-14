Redada policial en el vestuario de Nicaragua minutos antes del partido para el Mundial

Tras la sorpresa, la indignación. Y más tarde, un extraño desmentido. Poco antes del partido Costa Rica-Nicaragua, nueve policías irrumpieron en el vestuario de la selección visitante con la intención de detener a un jugador acusado de no pagar la pensión alimenticia de ... sus hijos. Las noticias publicadas por medios de comunicación de ambos países afirmaron con rotundidad que dicho futbolista era el delantero Byron Bonilla. Finalizado el encuentro, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) emitió un duro comunicado de queja. Y mucho después, Bonilla negó ser el implicado en tan desagradable asunto.

El partido, cuarta jornada del Grupo C de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de fútbol que organizarán el próximo verano Estados Unidos, Canadá y México, estaba fijado para las 20:00 del lunes (4 de la madrugada de lunes a martes en España). Minutos antes del comienzo, nueve agentes se presentaron en el Estadio Nacional de San José (capital de Costa Rica). Lo que sucedió antes, durante y después, lo relata la Fenifut en una detallada e indignada nota de prensa:

«La Federación Nicaragüense de Fútbol expresa su más enérgica protesta ante las autoridades de la República de Costa Rica y ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) por el incidente ocurrido minutos antes del inicio del partido... En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia. Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel.

Queremos dejar constancia de que el seleccionado nacional se encuentra en territorio costarricense desde el pasado sábado por la noche, que las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos, y que incluso participaron en la reunión de seguridad celebrada la mañana de hoy en el propio estadio.

Resulta, por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo minutos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional.

La Federación Nicaragüense de Fútbol reafirma su respeto absoluto al Estado de Derecho y a las leyes vigentes en todos los países donde participa, así como su convicción de que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario.

No obstante, rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición internacional.

FENIFUT exige que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA, y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial».

La Federación centroamericana en ningún momento desvela la identidad del jugador buscado por los agentes, pero en las numerosas informaciones publicadas en ambos países a raíz del considerable escándalo provocado por la intervención policial se señala con rotundidad a Byron Bonilla.

En esas noticias se señala que la cantidad adeudada por el infractor es muy baja, 100 dólares, y que al ser abonada en el momento no se procedió a detención alguna.

En cuanto a Bonilla, este no reaccionó hasta pasadas casi diez horas del suceso, cuando realizó varias publicaciones en sus redes sociales negando de manera peculiar la grave acusación.

«Ante las especulaciones y el morbo creado por una noticia que circula en redes, debo aclarar que no soy la persona involucrada. Así que averigüen bien, y los demás, ni sean estúpidos leyendo y creyendo cosas que no son ciertas», posteó.

Y en Instagram publicó: «Los invito a ver todas las historias de mi hija para que se informen del chisme o lo dejen de lado. Y, de paso, la siguen, para que estén informados». Y acompaña el texto con vídeos cortos de sus hijas, donde estas se ríen de las citadas acusaciones contra su padre.

Más allá del enorme revuelo, Costa Rica goleó a Nicaragua (4-1). Con dos jornadas por jugar en el Grupo C, Honduras es líder con 8 puntos, seguido por Costa Rica (6), Haití (5) y Nicaragua (1). Solo el primero se clasificará directo al Mundial, mientras que el segundo pasará a jugar una repesca intercontinental por dos plazas.