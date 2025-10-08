Suscribete a
FÚTBOL / CHAMPIONS FEMENINA

El Real Madrid se luce en su estreno europeo y vapulea a la Roma

FASE LIGA | JORNADA 1

Las blancas se imponen por 6-2 en el Alfredo Di Stéfano y confirman sus buenas sensaciones

El Atlético, de regreso a Europa en una renovada Champions con tres equipos españoles

El fútbol femenino español arrasa

El Real Madrid también se luce en su estreno en Champions y vapulea a la Roma EFE

Jorge Vicente Catalá

Si el 7-1 que le endosó el martes el FC Barcelona al Bayern de Múnich ya resultó hasta cierto punto asombroso, esta fervorosa victoria del Real Madrid sobre la Roma no debería tampoco pasar desapercibida. Sobrias, las de Pau Quesada terminaron por romper de ... cuajo los mimbres del conjunto italiano, bien urdidos en apariencia, sobre todo al son de Naomie Feller y Linda Caicedo, dos tipas tan mordaces como dicharacheras. Buena forma de empezar la Champions.

