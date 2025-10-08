El Real Madrid se luce en su estreno europeo y vapulea a la Roma

Si el 7-1 que le endosó el martes el FC Barcelona al Bayern de Múnich ya resultó hasta cierto punto asombroso, esta fervorosa victoria del Real Madrid sobre la Roma no debería tampoco pasar desapercibida. Sobrias, las de Pau Quesada terminaron por romper de ... cuajo los mimbres del conjunto italiano, bien urdidos en apariencia, sobre todo al son de Naomie Feller y Linda Caicedo, dos tipas tan mordaces como dicharacheras. Buena forma de empezar la Champions.

Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Velje; Giugliano (Mia Pante, min.77), Rieke (Kühl, min.72), Greggi; Pilgrim (Corelli, min.77), Viens (Bergamaschi, min.60) y Haavi (Dragoni, min.61). Goles: 1 - 0, min.6, Alba Redondo. 1 - 1, min.16, Viens. 2 - 1, min.23, Weir. 2 - 2, min.35, Haavi. 3 - 2, min.42, Alba Redondo. 4 - 2, min.53, Lakrar. 5 - 2, min.60, Weir. 6 - 2, min.73, Eva Navarro.

Y no se hicieron de rogar: apenas en el minuto cinco de juego, Alba Redondo inauguró el marcador pescando un rechace suelto a la salida de un córner. Su Madrid, dada la insistencia de sus rivales por sacar el balón jugado, o jugadísimo, optó por presionar con todo, y la Roma pasó a vivir entonces como la frase aquella: encerrada en una jaula construida por sí misma y con la única posibilidad de sí misma para liberarse.

Y así, justo así logró empatar hasta en dos ocasiones, aferrándose a la individualidad de su extremo noruega Haavi. Alba Redondo recuperó la ventaja justo antes del descanso con un derechazo cruzado, y 15 minutos después del susodicho el marcador ya reflejaba un severo 5 a 2, tras sendos tantos de Lakrar y de la capitana Wier, en su doblete. Eva Navarro, pilla, cerró la goleada sorprendiendo al segundo palo.

De esta manera, el Real Madrid se asienta en su buena racha de resultados y allana el camino para sus venideros cruces frente a Athletic Club, Paris Saint-Germain y Levante UD, antes del parón internacional. De poco hay que preocuparse, en el fondo, si lo único que tienes que hacer es darle el balón a Caicedo y a Feller.