El Atlético, de regreso a Europa en una renovada Champions con tres equipos españoles

La temporada 2025-2026 de la Liga de Campeones Femenina arrancó este martes con la principal novedad de su cambio de formato, similar al de la competición masculina, y con la presencia por primera vez de tres equipos de la Liga F, encabezados ... por el una vez más aspirante a todo Barcelona.

La Champions Femenina se ha renovado y ha apostado por una fase de liga, algo menor que en la competición masculina, ya que sólo contará con la mitad de equipos, 18, entre ellos tres españoles, un hecho histórico, aunque cada uno con objetivos diferentes de cara a acechar el trono que defiende el Arsenal.

Esta nueva liguilla se desarrollará hasta el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un 'playoff' del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas, un recorrido que no permite muchos despistes en el panorama europeo.

El objetivo del 'top 12' no parece descabellado para el Atlético de Madrid en su retorno a la máxima competición continental cuatro años después. Las rojiblancas, que superaron con drama y emoción el 'playoff' ante el BK Hacken sueco, tendrán también al Bayern alemán, en casa, y, sobre todo, al todopoderoso Olympique de Lyon francés, el más laureado de la Champions con ocho títulos y al que rendirán visita.

La peor noticia para el conjunto que dirige Víctor Martín es que tendrán también el tercer equipo de Inglaterra, el Manchester United inglés, al que recibirá en Alcalá de Henares, al igual que la experimentada Juventus italiana. El St. Pölten austriaco, con el que arranca este miércoles, y el Twente completan su terna de visitas y rivales.

Por su parte, el Real Madrid tuvo un sorteo mixto en su quinta participación consecutiva en la Champions tras superar el peligroso 'playoff' ante el Eintracht Frankfurt alemán. El equipo madridista estaba en el bombo 2 y aunque tuvo algo de suerte con sus rivales del 1, le tocó el 'coco' del 2, el PSG francés, con el que ya se ha medido en otras fases de grupos con un saldo de tres derrotas y un empate y donde tendrá un emotivo reencuentro con Olga Carmona, que fue su capitana hasta su marcha en este verano.

Además, tendrá otro reencuentro, con el actual campeón, el Arsenal FC inglés, el cual acabó la temporada pasada con su andadura en cuartos al remontar en el Emirates Stadium con un demoledor 3-0 el 2-0 del Alfredo di Stéfano y al que tendrá que volver a visitar, mientras que en casa recibirá a otro clásico como el Wolfsburgo alemán, doble campeón.

Otros rivales que ya conoce como el Paris FC, en casa y al que no pudo ganar hace dos temporadas, y el Twente neerlandés, a domicilio y al que batió con claridad la pasada campaña en los dos choques, más la Roma, también en el Di Stéfano, conforman una liguilla compleja y sin margen al despiste.