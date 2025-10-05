Así queda la clasificación: el batacazo del Barça en Sevilla deja líder al Real Madrid antes del parón

El Real Madrid había recuperado el liderato de Primera el sábado tras su victoria ante el Villarreal (3-1), pero quedó a la espera de lo que hiciera el Barcelona este domingo en su visita al Sevilla. Tras el desplome catalán en el Sánchez Pizjuán (4-1), los blancos conservan la primera plaza y, dado que el próximo fin de semana no hay Liga por el parón de selecciones, seguirán en esa primera posición al menos hasta el sábado 18 de octubre, cuando el Barça recibirá al Girona.

El equipo de Hansi Flick despachó en la capital andaluza el peor partido de la temporada, uno de los peores desde que el entrenador alemán ocupa el banquillo culé, y desató muchas dudas. El Barça sumó su segundo tropiezo liguero, ambos a domicilio, tras el empate ante el Rayo en Vallecas.

Tras los dos grandes favoritos al título, Villarreal y Betis completan el cuarteto de equipos instalados en la zona que da derecho a participar en la Liga de Campeones.

Y detrás de ellos, el Atlético. Tras encadenar tres alegrías —ante Rayo y RealMadrid en Liga y frente al Eintracht en Champions—, tenía una inmejorable ocasión para recortar distancia con el Barça y no perder más ventaja respecto al Real Madrid. No pudo ser, sólo pudo empatar en Vigo (1-1). Se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Starfelt, pero tras la expulsión de Lenglet antes del descanso el Celta apretó y el eterno Iago Aspas firmó la igualada. Los gallegos siguen sin ganar en lo que va de curso y los madrileños sin dar el paso definitivo en sus citas lejos del Metropolitano.

El Alavés dio un salto importante en la clasificación tras una victoria contundente ante el Elche (3-1), una de las revelaciones de la Liga hasta ahora.

Otro triunfo, el del Betis en el estadio del Espanyol (1-2), impulsa a los verdiblancos hacia la zona alta de la tabla. El Espanyol, que tuvo el empate en un penalti fallado por Puado en el minuto 100, se mantiene en el centro de la clasificación.

PAU LÓPEZ LE PARA EL PENALTI A PUADO Y LO CELEBRA ANTE SU ANTIGUA AFICIÓN



La locura en el minuto 100 en el RCDE Stadium

También sumó tres puntos muy necesarios el Rayo en Anoeta (0-1). El gol de Pacha Espino da aire a los vallecanos y hunde a los guipuzcoanos en la zona de descenso.