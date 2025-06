El Oviedo asciende a Primera 24 años después y frustra el sueño del Mirandés

Cazorla, Ilyas Chaira y Portillo inscribieron este sábado sus nombres con letras de oro en la historia del Real Oviedo, que celebra el ansiado regreso a Primera división gracias a sus goles en el partido de vuelta de la final por el ascenso después de ... que el Mirandés se adelantara al cuarto de hora. Un encuentro vibrante, tenso, emocionante hasta el último suspiro de la prórroga en la que los asturianos tocaron el cielo y alcanzaban la élite del fútbol tras casi un cuarto de siglo de espera e intentonas. Fallaron la pasada temporada ante el Espanyol, pero hoy cambiaban el drama por la fiesta.

El de esta noche era el duelo entre la necesidad de un Real Oviedo que perseguía el regreso a Primera después de 24 años de un tortuoso peregrinaje que le llevó a tocar fondo con un descenso a Tercera división y la ilusión de un Mirandés que por primera vez desde su fundación se plantaba a las puertas de la máxima categoría del fútbol español. Un 'milagro' para un club, el de menos presupuesto de la división de plata, que en agosto, a solo unos días del inicio de la Liga, se veía obligado a suspender un amistoso por falta de jugadores y que ha terminado firmando una brillante temporada con una plantilla en la que 13 de sus futbolistas han estado cedidos. Batalla por la gloria en el Carlos Tartiere de la que, finalmente, los asturianos salieron victoriosos en la prórroga.

El equipo del Principado buscaba el regreso a la élite de la mano de Veljko Paunovic, miembro de la última plantilla ovetense que jugó en Primera división y sustituto de Javi Calleja en el banquillo desde la jornada 33. El serbio pudo alinear en el once a Santi Cazorla, ausente una semana antes por problemas en la rodilla, el último gran servicio para la causa azul del campeón de Europa. Con 39 años y la ilusión de un niño, el centrocampista asumía la responsabilidad y marcaba el penalti con el que los locales ponían las tablas poco antes del final del primer acto. Antes, el Tartiere, con Fernando Alonso entre los 30.000 aficionados que llenaron el estadio, ya había sufrido el zarpazo visitante con el gol de Panichellli. Una primera parte de control del Mirandés, que se adelantaba superado el cuarto de hora con un testarazo del argentino tras una asistencia desde la banda de Iker Benito.

El gol de Reina en la ida (1-0) daba una ligera ventaja a los de Alescio Lisci, a los que les valía el empate para ascender. El italiano repetía el once de la ida y maniataba a los asturianos, que se marchaban al descanso con un único lanzamiento a puerta, el de Cazorla desde los once metros. Sin necesidad de salir en tromba, el Oviedo no arriesgaba y se veía superado por el orden de un Mirandés que sí ponía a prueba a Aarón. El meta respondía en una falta de Izeta y un disparo de Panichelli.

Cambio rápido de guion tras la reanudación porque Ilyas Chaira aprovechaba un balón muerto en el área para mandarlo a la red y desatar la fiesta astur. El tanto espoleaba a un Mirandés que tomaba la iniciativa y empujaba a los locales a protegerse en su campo, aunque no generaba peligro más allá de un cabezazo de Panichelli salvado por Aarón.

La final se marchaba a la prórroga, en la que los burgaleses seguían llevando la iniciativa aunque volvían a carecer de colmillo en sus llegadas al área local. El Oviedo avisaba con un lanzamiento de Alemao despejado por Raúl antes de que Portillo firmara el 3-1 antes del final del primer tiempo de la prórroga, que terminaba con una fea tangana entre futbolistas y miembros de los banquillos de ambos equipos.

El Oviedo acababa celebrando el ascenso y hacía feliz a una afición que hacía gala del lema del tifo que se desplegaba en el inicio del encuentro: «El orgullo de no haber abandonado». Después de 24 años de espera, Oviedo, el Tartiere y su hinchada son de Primera división.