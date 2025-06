Oviedo - Mirandés, en directo: última hora del resultado, goles y ganador de la final del playoff de ascenso a Primera división hoy

Sigue en directo cómo va, resultado y goles del Oviedo - Mirandés, playoff ascenso de Segunda división hoy, sábado 21 de junio.

El ambiente en la ciudad asturiana es de partido grande. Y no es para menos. Esta noche se conocerá el último equipo que asciende este curso a la máxima categoría del fútbol español. Tiene ventaja el Mirandés del partido de ida (1-0), pero el Oviedo juega hoy en casa, ante un Tartiere volcado en conseguir la machada.

Cazorla tenía unas molestias en la rodilla izquierda pero ha conseguido llegar a tiempo para el partido que definirá la temporada. El veterano mediocampista es una de las dos nuevas que plantea Paunovic en el once. La otra es Fede Viñas, entrando por Paraschiv y Oier Luengo. Eso significa que el equipo pasa de la defensa de tres a su habitual 1-4-2-3-1.

Lo que funcionó en Anduva no se toca para esta final de vuelta por el ascenso: Lisci mantiene a Tomeo, Egiluz y Parada como centrales, con Rincón e Íker Benito en los carriles. Las referencias en ataque son Panichelli e Izeta.

«Nunca sabes si vas a vivir una temporada tan bonita o no. Sería una pena que el último partido se sufra y no se disfrute. Que sean capaces de dar su mejor nivel y ser ellos mismos».

No paran de cantar los aficionados carbayones. Pelos de punta.

Decía el jugador del Mirandés que le ha agredido Colombatto. El VAR lo revisó y determinó que no había nada.

No ha llegado en buena forma física el delantero carbayón, pero no quería perderse esta cita. Veremos como evoluciona en el partido.

Domina el balón el equipo local. Aun así, no está creando demasiadas ocasiones de peligro.

Terminó haciendo una falta lateral a Iker Benito. El Oviedo sigue tocando y tocando, pero no encuentra el modo de romper el muro impuesto por los de Lisci.