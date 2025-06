Los orígenes de Mateo Joseph: dónde nació, de dónde son sus padres y por qué juega con España

Mateo Joseph Fernández-Regatillo es uno de los nombres que puede marcar el presente y futuro de la Selección. Delantero centro nacido en octubre de 2003, el futbolista del Leeds United es uno de los principales baluartes de España Sub-21, dirigida por Santi Denia, en el Europeo de Eslovaquia.

Campeón de la categoría en cinco ocasiones, la última en 2019 de la mano de Luis de la Fuente en una generación repleta de talento y con varios campeones de Europa con la absoluta en 2024 (Unai Simón, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal), en la actual Sub-21 destaca Joseph, que, con su experiencia y sus goles, es uno de los líderes del equipo pese a contar con un breve historial en las inferiores de España.

Quién es Mateo Joseph: dónde nació y de dónde son sus padres

Su apellido da algunas pistas de que el delantero tiene raíces extranjeras. Así es, en concreto, de una de las islas del Caribe. Su padre es inglés, mientras que sus abuelos paternos, de Antigua y Barbuda. Su tío es Emile Heskey, todo un internacional por Inglaterra es más de 60 ocasiones, mientras que sus primos Reigan y Jaden son, también, delanteros y juegan en la cantera del Manchester City.

Pues con todo ello... Mateo Joseph nació en España. Es natural de Escobedo, una localidad cántabra que a fecha de 2024 superaba por poco los 1000 habitantes, de ahí que el futbolista del Leeds United represente a España y haya decidido que así sea a pesar de haber sido internacional por Inglaterra anteriormente. Con los Three Lions solo jugó a nivel Sub-20 en varios encuentros de preparación y en el Mundial de 2023 en el que no se cruzó con España, al no clasificarse.

Lo cierto es que a Joseph le une un fuerte vínculo con España, ya que no solo nació en Cantabria, sino que creció y se desarrolló en el fútbol de nuestro país. Comenzó a dar patadas al balón en su Escobedo de Camargo natal antes de pasar a la cantera del Racing de Santander, de donde se marchó en 2019 al fútbol base del Espanyol.

No obstante, en España nunca ha llegado a jugar de manera profesional, a nivel sénior. En la temporada 2021-22, todavía en edad juvenil, Mateo Joseph no llegó a un acuerdo con el Espanyol en términos económicos, por lo que, ante su negativa a renovar, el club perico decidió apartar al futbolista, que no sumó ningún minuto en esa campaña, la última con contrato con la entidad.

Todo ese conflicto lo resolvió en enero de 2022 Víctor Orta, entonces máximo responsable deportivo del Leeds United. El club inglés pagó un millón y medio de euros por un futbolista que aún era juvenil para que se desarrollase en el equipo Sub-23 pero con vistas a que Marcelo Bielsa lo pudiera integrar en la primera plantilla a corto-medio plazo. En su primer medio año en suelo inglés jugó tanto en el equipo reserva (Sub-23) como con los juveniles, viendo portería con ambos. La temporada siguiente, la 2022-23, fue la de su explosión goleadora, con casi dos decenas de goles con el Sub-21.

Eso le valió para realizar su debut en el primer equipo del Leeds y sumar minutos —no demasiados, eso sí— en FA Cup, Carabao Cup y Premier League. Pero su salto definitivo a la primera plantilla no se produjo hasta la campaña 23-24, con 26 partidos totales, 22 de ellos en Championship, el segundo escalón del fútbol inglés. Durante esa temporada, Joseph recibió su primera llamada con España Sub-21 en marzo de 2024.

En el curso 2024-25, el del ascenso del Leeds a Premier, Joseph ha aportado tres goles y tres asistencias.

Por qué juega con España

«Yo me he criado aquí, mis amigos son de aquí, la mayor parte de mi familia es de aquí y, bueno, es un orgullo jugar para España y siempre ha sido mi sueño», declaró Mateo Joseph en una entrevista en Relevo.

Los futbolistas no siempre pueden jugar donde desean. Sobre todo, a nivel de clubes, por mucho que la voluntad de un jugador ayude en muchas ocasiones a consumar movimientos. En selecciones es más fácil, a no ser que haya una legislación que lo prohíba por haber representado previamente a otro país y no poder cambiar de federación.

No era el caso de Joseph, puesto que sus participaciones con Inglaterra Sub-20 no impedían su elegibilidad con España. Así, la Real Federación Española de Fútbol gestionó el cambio de federación del cántabro, que ya solo podrá representar a España aunque no llegase jamás a estrenarse con la selección absoluta.