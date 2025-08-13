Montse Tomé: «Louzán ha faltado a su palabra, estoy decepcionada»

Un día después ser despedida como seleccionadora femenina, Montse Tomé mostró su sorpresa y decepción con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. En una entrevista concedida a 'El Larguero' de la Cadena SER, la entrenadora asturiana repasó lo sucedió y su estancia en el banquillo del combinado nacional.

«Nadie me comunicó desde la Federación que no iba a seguir. Se lo comunican a mis agentes por mensaje. No he tenido la claridad en el mensaje que yo esperaba, pero el fútbol es así. Ya me habían dicho que iba a ser mejor entrenadora cuando me echaran de algún lugar, pero he pasado siete maravillosos años y he disfrutado», dijó Tomé.

«Estoy decepcionada por cómo se ha llevado todo. Han faltado a la palabra que me habían dado sobre mi continuidad. Me ha costado asimilarlo porque se me transmitió otra cosa. El presidente a mí me transmitió que si se hacía una buena Eurocopa habría continuidad», abundo la exseleccionadora.

Y luego desveló que «si lo hubiera sabido, mis agentes no habrían desechado algunas cosas (ofertas) que surgieron en los últimos meses».

También habló la ovetense sobre su relación con Reyes Bellver, nueva directora de fútbol femenino de la RFEF: «Todo lo que me transmitió durante la Eurocopa era positivo. Incluso estuvimos hablando de planes de la selección para los próximos partidos de octubre correspondientes a la Nations League».

En el apartado de las jugadoras, ninguna de las cuales se ha manifestado públicamente sobre el cambio de seleccionadora, Tomé desveló que «me han llamado y me han escrito mensajes muchas jugadoras. Yo no valoro si lo ponen en redes sociales o no. No me duele que no lo hagan público. He tenido con ellas una relación muy profesional y he disfrutado muchísimo. Me llevo su cariño y respeto sin ninguna duda»

No obstante, reconoció que «el vestuario de la selección española no es fácil, pero lo hemos hechos con profesionalidad y creo que las jugadoras lo han asimilado porque de lo contrario no hubiéramos hecho la grandísima Eurocopa que hemos hecho. Es un entorno difícil, hay mucho conflicto».

Y hablando de conflicto, también respondió a las preguntas referidas a Jenni Hermoso: «Nadie de la Federación me pidió que no la convocara, fue decisión mía. Una selección no es de una, dos o tres jugadoras, es de las 23 que vienen en cada convocatoria. Todas forman parte de un equipo que es España y debe haber un absoluto respeto te llames como te llames. Lo que no entendí es que tuviera que ir a un juicio a explicar por qué no convocaba a una futbolista (Jenni Hermoso)».

Para terminar, Montse Tome afirmó: «Me he sentido querida, valorada y he trabajado con las mejores jugadoras del mundo».