Quién es Sonia Bermúdez, la entrenadora que sustituye a Montse Tomé al frente de la selección

11 de agosto de 2025. Día en el que la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó la no renovación del contrato de Montse Tomé (expiraba el 31 de agosto) como seleccionadora absoluta de España y el nombramiento de Sonia Bermúdez (Madrid, 1984), hasta la fecha a cargo de la Selección Sub-23, como su sucesora.

👋🏼 𝗛𝗢𝗟𝗔, Sonia.



Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora nacional, disputó 63 partidos con la @SEFutbolFem, anotando un total de 35 goles.



Formará tándem con Iraia Iturregi, quien cuenta con años de experiencia en los banquillos y 402 partidos en Primera.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/vflJacyaz5 — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Se abre una nueva etapa al frente de la subcampeona de Europa y campeona del Mundo, aunque lo cierto es que no hay mucho de novedoso. Sonia Bermúdez ya se encontraba en la casa desde 2022, cuando fue elegida inicialmente para la Sub-15, aunque poco después pasó a integrar la Sub-19 y Sub-20, todo ello tras iniciarse como entrenadora en el cadete del Real Madrid.

La RFEF apuesta por un nombre conocido en el organigrama federativo, una Sonia Bermúdez que en la famosa Asamblea del 'no voy a dimitir' de Luis Rubiales de agosto de 2023 estaba sentada justo a la derecha de Montse Tomé y que, al igual que la asturiana, aplaudió el discurso del entonces presidente de la Federación.

Video. La Asamblea en la que Rubiales no dimitió, con Sonia Bermúdez en primera fila Europa press

Luego, eso sí, su nombre apareció entre quienes firmaron la carta mediante la que se condenaba el beso no consentido de Rubiales hacia Jenni Hermoso, denunciaba que tuvo que asistir de manera obligada a la Asamblea y sentarse en primera fila, exponiendo su figura, además de poner su cargo a disposición de la RFEF.

Sonia Bermúdez, finalmente, continuó al frente de la Sub-19, con quien había conquistado el Europeo poco antes de aquella Asamblea e hizo lo propio el año siguiente, en 2024. Sin embargo, con la Sub-20 no pudo levantar el Mundial de 2024, al caer en cuartos de final contra Japón. Tras ello, en septiembre de 2024, subió en la jerarquía y fue nombrada seleccionadora de la Sub-23... hasta este lunes 11 de agosto.

Llega a la absoluta sin experiencia en la élite, a semejanza de lo ocurrido con sus dos predecesores, Jorge Vilda y Montse Tomé. Sin experiencia en el rol de entrenadora, puesto que Sonia Bermúdez sí que ha sido una de las delanteras más reconocibles de la Selección antes de esta etapa ganadora. Fue internacional en 63 ocasiones y marcó un total de 35 goles cuando España no estaba entre las favoritas a los títulos internacionales. De hecho, integró el equipo nacional que debutó en un Mundial, en el año 2015, en el que la Selección no superó la fase de grupos.

También, claro, destacó en la liga española, por su paso por equipos punteros como el Rayo Vallecano, Barcelona o Atlético de Madrid. Colgó las botas en el Levante tras la temporada 2019-20, interrumpida por la pandemia de la Covid-19.

Su carrera en el fútbol español ha estado plagada de títulos de Primera División Femenina (ahora denominada Liga F), con nueve trofeos, contando los que logró con el Rayo, Barça y Atleti. Llegó a ser, incluso, la máxima goleadora histórica del Barça, aunque, posteriormente, la acabaron superando Jenni Hermoso y Alexia Putellas, dos jugadoras a las que podría entrenar ahora en la Selección.

Sonia Bermúdez hereda, precisamente, un conflicto abierto entre Jenni Hermoso y Montse Tomé, con publicaciones en X de la futbolista contra la ya exseleccionadora. Será uno de los asuntos a tratar para su primer reto, las semifinales de la UEFA Women's Nations League contra Suecia, a doble partido, a finales del mes de octubre (días 24 y 28). Una semana antes, aproximadamente, ofrecerá su primera convocatoria.

En la cafetería o en un matadero

La Liga F ha sido reconocida como profesional hace muy poco tiempo, en 2022. Ahora las jugadoras tienen condiciones mejores y otros salarios, aunque hay quienes siguen sin dedicarse exclusivamente al fútbol.

En su día le ocurrió a Sonia Bermúdez pese a tratarse de una de las goleadoras más consagradas del fútbol nacional. Lo contó en una entrevista en El Confidencial. «He trabajado en cafeterías e incluso en un matadero, pero en la sección de paletizado (almacenaje y transporte de mercancía en un palé). Me levantaba a las 6:00 todos los días, llegaba a casa para comer, me iba a entrenar a un equipo de niñas y luego ya entrenaba yo. Cuando llegaba a casa tenía el cuerpo destrozado».