Los milagros de Bordalás en Getafe

Quienes le conocieron vestido de corto por los campos del fútbol modesto de su provincia natal juran y perjuran que José Bordalás Jiménez (Alicante, España, 5 de marzo de 1964) era un fino estilista. Un jugador con regate peligroso y buen disparo, más virtuoso ... que bregador. Eso sí, ya entonces destacaba por su carisma y su capacidad de analizar y transmitir todos los detalles deportivos y extradeportivos de los partidos.

Hoy, Bordalás es entrenador. Concretamente el director de orquesta —también es una apasionado de la música— del Getafe, uno de los cinco equipos de Primera que comandan la clasificación después de contabilizar por victorias los dos partidos de la Liga 2025-26 disputados hasta ahora.

Sería un dato sin más. Algo provisional, incluso anecdótico, si no fuera por las peculiares circunstancias que vive el conjunto del sur de Madrid. En su mocedad, Bordalás regateaba a contrarios. Ahora sortea las dificultades a las que se enfrentan los equipos menos poderosos a la hora de cerrar sus plantillas. Obligados a cumplir las leoninas reglas económicas de LaLiga, se enfrentan en desigualdad de condiciones a entidades españolas más poderosas y, sobre todo, a clubes de otros países con recursos monetarios infinitos.

Lo resume perfecta y descarnadamente Ángel Torres, presidente del Getafe: «No estamos a favor de vender a los mejores futbolistas, pero tenemos que hacerlo. Creo que nos estamos cargando LaLiga, pero la norma es la norma y hay que cumplirla. Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio».

Torres se refiere a Uche (22 años), uno de los jugadores más importantes de la plantilla azulona, cuyo destino inminente es la Premier. El verdadero drama deportivo para el Getafe —y otros muchos clubes españoles— está escrito en el nombre del club que, salvo sorpresa, fichará al nigeriano. No se trata de uno de los grandes transatlánticos del campeonato más rico del mundo, es el Wolverhampton, equipo de la clase media inglesa y hoy penúltimo en la recién comenzada Liga.

«Yo estoy en contra de que se vaya, es un jugador importantísimo y esto cada día se hace más difícil —afirma Bordalás—. No podemos empezar de cero cada temporada, sin saber la plantilla con la que vas a contar. Si se va Uche tenemos un problema muy grave. Entiendo la situación, pero no se puede estar a expensas de vender a un jugador tan importante como Uche».

La sorprendente y meritoria labor de Bordalás está condensada en esas contundentes palabras. Quedan cinco días para que baje la persiana del mercado de verano, y en la página oficial de LaLiga figuran inscritos 16 jugadores profesionales, incluido Uche. Completan la plantilla cuatro jóvenes del filial: Vilaplana, Risco, Ismael y Joselu.

Esos veinte futbolistas viajaron el lunes a Sevilla y sumaron en el Sánchez Pizjuán el segundo triunfo (1-2). del curso. Una semana antes habían obtenido otros tres puntos en Balaídos (0-2). Y el viernes se presentan en Mestalla. Porque, esa es otra, el Getafe está en lo más alto de la tabla sin haber jugado aún en su estadio. El Coliseum está en obras y los azules no debutarán ante sus aficionados hasta el sábado 13 de septiembre frente al Oviedo.

El traspaso de Uche debería conllevar la llegada de «un central, un jugador de banda o un delantero centro», según la intención expresada por Torres. Mientras tanto, Bordalás seguirá exprimiendo lo que tiene.

Por ejemplo, seguirá haciendo crecer a Davinchi, un onubense de 17 años que, proveniente del Recreativo, ha pasado directamente de Primera Federación (tercera categoría del fútbol) a la élite, donde en solo dos actuaciones ha destacado como lateral izquierdo.

También intentará aprovechar la explosión goleadora de Liso, otro joven (20) debutante en Primera. Procedente del Zaragoza, donde el año pasado marcó 4 goles, ya lleva anotados 3 con el Getafe y se codea en la clasificación del Pichichi con un astro mundial de la talla de Mbappé.

Son las pequeñas grandes conquistas diarias de un técnico cariñosamente conocido como 'papá', que cumple 30 años en los banquillos desde que se sentó en el del Benidorm (2ªB en 1995). Desde entonces suma un total de 905 partidos (370 victorias, 254 empates y 281 derrotas).

Ha tenido más éxitos que fracasos y, aún así, se labra cada día el respeto con trabajo y resultados. Algunos le niegan el pan y la sal enrocados en la obsesión por la existencia de un supuesto fútbol mejor que otro, sin reparar en lo que cuesta sacar adelante clubes en serias dificultades y en inferioridad de condiciones respecto a muchos rivales. Son los milagros de Bordalás.