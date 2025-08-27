Suscribete a
Los milagros de Bordalás en Getafe

El equipo entrenado por el alicantino ha ganado sus dos partidos de Liga, ambos a domicilio, pese a sus enormes problemas para inscribir jugadores

Mario Martín, sensación del sorprendente Getafe: «Soy muy de pueblo»

Bordalás, en el banquillo del estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla
Ángel Luis Menéndez

Quienes le conocieron vestido de corto por los campos del fútbol modesto de su provincia natal juran y perjuran que José Bordalás Jiménez (Alicante, España, 5 de marzo de 1964) era un fino estilista. Un jugador con regate peligroso y buen disparo, más virtuoso ... que bregador. Eso sí, ya entonces destacaba por su carisma y su capacidad de analizar y transmitir todos los detalles deportivos y extradeportivos de los partidos.

