Mario Martín, sensación del sorprendente Getafe: «Soy muy de pueblo»

Mario Martín Rielves (Sonseca, 21 años) es un joven centrocampista formado en la cantera del Real Madrid que emprende una nueva travesía en el Getafe CF. Tras una temporada marcada por la exigencia y el crecimiento en el Valladolid, donde disputó 30 partidos ... de Liga, afronta ahora un nuevo reto en Primera: encajar en la maquinaria azulona bajo las directrices de José Bordalás. Con la ilusión intacta y el pulso firme, busca abrirse paso en un equipo que exige intensidad, compromiso y carácter en cada minuto de juego. Y que ya está haciendo ruido en la Liga: 0-2 ante el Celta en la primera jornada. Mario lo jugó entero.

—Para usted, ¿qué es el fútbol?

—Pues para mí el fútbol es un estilo de vida totalmente. Toda la gente a la que nos gusta el fútbol, que lo practicamos, que lo vemos y que, sobre todo, lo disfrutamos, sentimos que es una pasión. Al final, el fútbol te tiene que enamorar y enganchar.

—Tras su paso por el Valladolid el año pasado, ¿qué significa este nuevo reto?

—Es una nueva etapa muy ilusionante, la verdad. Estaba deseando empezar. Me han acogido muy, muy bien. Es un reto más, el más importante que he tenido hasta ahora en mi carrera. Me veo muy preparado, con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar.

—¿Qué objetivos se marca personalmente y con el equipo?

—Con el equipo, seguir jugando en la máxima categoría y llegar lo más alto posible. Individualmente, ser importante, un jugador que pueda ayudar donde haga falta. Más adelante ya veremos más objetivos, pero primordialmente es cumplir el del equipo.

—¿Qué sensaciones le han dejado sus nuevos compañeros?

—Me impresionó muchísimo. Parece que me conocían desde hace años, como si llevara ya dos temporadas en el Getafe. Me hicieron sentir como un jugador más. Muy contento. Es una familia. Todo es muy acogedor y la gente te recibe desde el primer momento, haciéndote sentir importante. Todos somos compañeros, nada de egos ni de uno por encima del otro. Además, es lo que prioriza el míster: todos somos igual de importantes. Muy, muy contento.

—¿Algún compañero le ha sorprendido por cómo juega o por cómo es?

—Sorprenderme, todos. Sobre todo en la acogida. Fue increíble. No me lo hubiese imaginado tan bien: esa manera de recibirme, como te digo, muy cercanos todos. Con cualquier problema me preguntaban absolutamente todos, desde los jóvenes hasta los más veteranos. No me podría quedar con nadie porque con todos estoy encantado. A nivel de fútbol, hay mucho aquí.

—¿Qué tal está siendo su adaptación a las directrices de Bordalás?

—Bien, yo creo que bastante bien. Estoy contento porque es un entrenador que te exige muchísimo y quiere sacar el 100% de ti. A mí eso me parece muy importante para un futbolista: intentar dar el máximo nivel. Poco a poco, pero adaptado, yo creo que a la perfección.

—¿Qué le pide que aporte al equipo?

—Que sea como soy: intenso, dinámico, al que le gusta jugar el balón, en equipo, al que le gusta ganar. Esa competitividad va a venir muy bien. Lo que quiere es que sea yo mismo.

—¿En qué posición se ve más cómodo?

—Soy mediocentro, es la posición en la que más cómodo me encuentro y en la que he jugado casi toda mi vida. Pero aquí nunca se sabe… el fútbol te lleva a adaptarte, y si el equipo necesita que juegue en otra zona, lo haré sin problema. Lo importante es sumar y aportar en cualquier rol que me toque asumir.

—¿Qué diferencias encuentra entre el Castilla, el Valladolid y el Getafe?

—Bueno, son pasos diferentes. Empecé con 17 años en el Castilla y era más niño, pero he seguido manteniendo ese nivel de intensidad y competitividad, aumentándolo con el tiempo. Me quedo con todos, he disfrutado un montón y he aprendido de cada entrenador que he tenido: desde Raúl, Bezolano, Diego Coca, Álvaro… absolutamente todos. Estoy super agradecido con todos.

—¿Cómo es fuera del campo?

—Me definiría como una persona muy familiar. Soy un chico tranquilo, al que le gusta hacer planes con la familia y con los amigos. Muy de pueblo, muy tranquilo. No me salgo de lo normal, soy bastante relajado y me gusta disfrutar de esos pequeños momentos que tenemos con la gente cercana. En definitiva, un chico normal.

—¿Tiene alguna superstición o manía?

—No soy supersticioso, pero suelo entrar al campo con el pie derecho, andar a la pata coja tres veces, tocar el césped y santiguarme. Empecé a hacerlo cuando era más pequeño y ahora siempre lo hago. Me gusta.

—¿Quién ha sido su mayor referente en el fútbol?

—Desde muy pequeño, siempre ha sido Cristiano. Creo que es el espejo total de lo que hablábamos antes sobre la pasión por el fútbol. Intento seguir sus pasos, por así decirlo. También me gustaba mucho Raúl: su manera de ser, el carácter que tenía, cómo vivía cada minuto y cada segundo, intentando aprovecharlo. Esos han sido mis dos máximos referentes.

—¿Cómo se ve de aquí a cinco años?

—No lo sé, es una pregunta un poco complicada. Me gusta centrarme en el presente, no mirar demasiado hacia adelante porque no ayuda a vivir el momento. Prefiero centrarme en este año, ir paso a paso, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y aprovechar al máximo los minutos que tenga aquí. Más adelante ya se verá.

—Si no fuese futbolista, ¿a qué le hubiese gustado dedicarse?

—Me gusta la fisioterapia. Todo el tema del rendimiento me atrae mucho. También la cocina. Creo que fácilmente podría haber sido fisioterapeuta.

—¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Getafe?

—Que sin duda este año quiero que sea inolvidable para el Getafe. Quiero que sea una gran temporada. En cuanto a la afición, los necesitamos, porque ellos son nuestro aliento, el jugador número 12, y eso se nota en cada partido. Los esperamos en el Coliseum a la vuelta de estos tres partidos fuera de casa y con muchas ganas de escucharlos en el campo.