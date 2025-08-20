Suscribete a
FÚTBOL / ENTREVISTA ABC

Mario Martín, sensación del sorprendente Getafe: «Soy muy de pueblo»

La primera jornada ya ha llegado con sorpresas. Una de las más sonoras la aplicó el Getafe en Vigo

Ángel Torres: «El Sevilla ha intentado fichar a Bordalás en los tres últimos años»

Mario Martín en las oficinas del Getafe CF
Mario Martín en las oficinas del Getafe CF JOSE RAMÓN LADRA

Eduardo R. Barrero

Mario Martín Rielves (Sonseca, 21 años) es un joven centrocampista formado en la cantera del Real Madrid que emprende una nueva travesía en el Getafe CF. Tras una temporada marcada por la exigencia y el crecimiento en el Valladolid, donde disputó 30 partidos ... de Liga, afronta ahora un nuevo reto en Primera: encajar en la maquinaria azulona bajo las directrices de José Bordalás. Con la ilusión intacta y el pulso firme, busca abrirse paso en un equipo que exige intensidad, compromiso y carácter en cada minuto de juego. Y que ya está haciendo ruido en la Liga: 0-2 ante el Celta en la primera jornada. Mario lo jugó entero.

