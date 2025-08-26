Suscríbete a
+Nervión

Sevilla - Getafe: El Sevilla se estampa con su cruda realidad (1-2)

Segunda derrota del curso en un partido donde se hizo lo que deseaba el Getafe y que demostró que la mano de Almeyda no puede sostener un equipo sin jugadores

Sevilla - Getafe, en directo: sigue el partido de LaLiga hoy en vivo

Sevilla - Getafe, en directo

Los jugadores del Sevilla hablan en una acción del partido
Los jugadores del Sevilla hablan en una acción del partido manuel gómez
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el Sevilla es mejor no llevarse a engaños. Apenas ha cambiado. Le va a costar sangre, sudor y probablemente cientos de lágrimas el mantener la categoría. Ya debe ir haciendo el cuerpo el aficionado a esta triste realidad que acompaña a un club ... sin rumbo, donde todo cambio realizado siempre da la sensación de ser a peor. Da igual que un mismo año hayan llegado entrenador y director deportivo nuevos. La imagen del primer día en Bilbao fue un espejismo ante ese trabajado Getafe, que siempre dio la imagen de tener el partido donde quería. Con la defensa actual del Sevilla, jugar al estilo Almeyda es casi un suicidio. Son niños desprotegidos, por mucho que puedan salvar en más de una acción al equipo. Su centro del campo, liderado (por poner un calificativo) por Gudelj, es una máquina de complicar a los suyos cuando más abiertos están. El Getafe venció cómo y cuándo quiso. Y esa sensación de que todo se rompe a la mínima no ha desaparecido. Otra vez. Da igual el entrenador. La plantilla y las circunstancias de la misma son cada día peores. Y algún año llegará el golpe final. Cero de seis. Con los tres fichajes de verano sin inscribir. Las pretemporadas son un engaño. Si alguien en el Sánchez-Pizjuán no está preocupado que levante la mano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app