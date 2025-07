Berger, la protectora de Alemania que venció dos veces al cáncer

Un tatuaje cruza su cuello en vertical, desde el lóbulo de la oreja derecha hasta el inicio de la clavícula. «Solo existe el ahora». Es el mensaje con el que Ann-Katrin Berger (Göppingen, 34 años), la portera de Alemania, trata de tapar las ... cicatrices que le han dejado las intervenciones quirúrgicas y que, cada vez que se miraba al espejo, le recordaban que había superado dos cánceres de tiroides. «Tuve problemas con las cicatrices de la cirugía», confesó a 'Bild'. «Me las tatué para que nadie las viera». Aunque Berger ya la ha vencido en dos ocasiones, la enfermedad sigue siendo una constante en su vida porque se hace una revisión cada seis meses. La última vez, todo salió bien.

Su historia no es solo la de una portera que ha logrado títulos y el reconocimiento de su país (el año pasado fue nombrada mejor futbolista de 2024 por la Federación alemana tras la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París), también es resiliencia, fe, superación, trabajo y un ejemplo de que se puede resurgir a pesar de las trabas que te ponga la vida.

Este miércoles ocupará la portería ante España para tratar de echar el cerrojo y amargar la noche a las jugadoras de Montse Tomé, las más goleadoras del campeonato (14 tantos en los tres partidos de fase de grupos y otros dos en cuartos de final frente a Suiza). El pasado sábado, en los cuartos, Berger ya dejó su tarjeta de presentación en el césped de St. Jakob-Park (Basilea) contra Francia. Un partido en el que realizó la parada de la Eurocopa al sacar de forma felina y acrobática un balón imposible que se colaba ya en su marco. Después, en la tanda de penaltis, volvió a resultar clave, anotando el cuarto lanzamiento germano y deteniendo el último de las galas.

Su actuación fue similar a la que protagonizó en París, en los Juegos Olímpicos, en los cuartos de final ante Canadá: paró dos penas máximas y anotó la quinta y decisiva tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario. Eliminada por Estados Unidos en semifinales, Berger se colgó el bronce en la final por el tercer puesto deteniendo un penalti a Alexia Putellas en el último minuto del partido.

Este miércoles peleará por meterse en la final de una Eurocopa, pero hace tres años estaba en la cama de un hospital, luchando contra su segundo cáncer. El primero fue en 2017 mientras militaba en el Birmingham. Entonces tenía 26 años y la vida le daba una bofetada, pero no se arredró. Lejos de poner la otra mejilla, le plantó cara y siguió jugando mientras luchaba contra la enfermedad, incluso durante la parte más severa del tratamiento. Salió victoriosa del envite, en 2018 fue convocada por primera vez con la 'Die Mannschaft' absoluta (no debutó hasta el 2020, con 30 años) y en 2019 dio un salto en su carrera al firmar por el Chelsea, donde recibió el reconocimiento mundial tras muchos partidos destacados.

Pero de nuevo, sin avisar, la enfermedad regresó. Fue durante la Eurocopa de 2022 cuando, antes de la final, le anunciaron que había recaído. Berger priorizó el fútbol, el objetivo de la selección y no dijo nada a sus compañeras: «Mi equipo no lo sabía porque tenía que centrarse en la competición», rememora. La portera solo había encajado un gol durante todo el campeonato (ante Francia en semifinales), pero no pudo colgarse el oro. Inglaterra ganó esa final (2-1) con un tanto en la prórroga. Tras la final volvieron los tratamientos, las mesas de quirófano y las revisiones. Y de nuevo la victoria. «Feliz de volver a casa. Gracias por el increíble apoyo», escribía Berger en su perfil de Instagram el 26 de septiembre, un día después de regresar a los terrenos de juego durante el enfrentamiento entre Chelsea y Manchester City (2-0). Había recuperado la titularidad en la portería 'blue', mientras recibía tratamiento.

«Quiero que vean que, tras el cáncer, vuelvo a ser una persona normal. El fútbol me ha salvado», asegura la portera, que comenzó jugando de delantera y fue retrasando posiciones hasta encontrar su mejor versión poniéndose los guantes. «No soy una persona emotiva. Estoy contenta de estar aquí y de tener el equipo que tengo. El tiempo que llevo aquí me hace sentir orgullosa. Estoy viviendo mi mejor momento y estoy en la semifinal», explicaba el sábado tras eliminar a Francia, desvelando una de sus grandes motivaciones: llegar a la final para que su abuelo, de 92 años, vaya a Basilea a verla jugar. Pero España se interpone seriamente en ese camino.