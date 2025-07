En el cuartel general de la selección, como en casa

Cuidar hasta el más mínimo detalle y no dejar nada al azar. Que las jugadoras se sientan como en casa, que no echen a faltar nada y que disfruten dentro y fuera del campo durante el mes que debe durar la Eurocopa si se alcanza la final ... . Estos fueron los primeros requisitos que se autoimpuso la Federación para abordar la conquista del único título internacional, junto con los Juegos Olímpicos, que le falta a la selección femenina. Por este motivo una delegación del ente federativo se desplazó hace un año a Suiza para testar y valorar las 14 instalaciones que la UEFA ponía a disposición de los países competidores. Los ocho primeros clasificados en función de su ranking tenían prioridad en la elección. España lo tuvo claro desde el principio y el 16 de septiembre comunicó oficialmente que quería instalarse en Lausana, a 40 minutos del aeropuerto de Ginebra, con el hotel Royal Savoy como cuartel general y el estadio JuanAntonio Samaranch como campo base para entrenar y preparar los encuentros. «Luego tuvimos suerte con el sorteo de los partidos en la fase de grupos», celebran desde el departamento de comunicación. Tocó Portugal e Italia en Berna, a 110 kilómetros por autovía, y Bélgica en Thun, a 140 kilómetros.

A medio camino entre la orilla del lago Lemán, el más grande de la Europa Occidental, y la estación de tren, llaman la atención los balcones negros que salpican la fachada de piedra del majestuoso hotel Royal Savoy, el favorito de la reina Victoria Eugenia, bisabuela del rey Felipe VI, y donde se instaló durante el exilio tras la proclamación de la II República. En este hotel vivió con sus hijos Juan, Jaime, Beatriz y Cristina y sus respectivas familias antes de fijar su residencia definitiva en Vieille Fontaine, el palacete en el que falleció en 1969.

Noticia Relacionada España suda, sufre, gana y se mete en semifinales Sergi Font España se mete en semifinales con más sufrimiento del esperado. Athenea del Castillo y Claudia Pina desnivelaron un partido embozado, con escasas ocasiones y poca puntería

Durante este mes de julio una serie de vinilos con las imágenes de las jugadoras y detalles de la selección española, todo en rojo, presiden una de las entradas de este lujoso hotel de cinco estrellas, que ha sido tuneado para que las futbolistas no encuentren diferencias con la Ciudad del Fútbol en las Rozas. Es el resultado de los departamentos de producción, compras y marketing de la Federación, desplazados desde unas semanas antes del inicio de la competición para tunear una de las alas del lujoso complejo hostelero, en el que la habitación más barata no baja de 425 euros por noche.

Sala de conciliación para las familias de las jugadoras ABC

Parte de los 5.000 metros cuadrados de sus parques y jardines están cerrados solo para la delegación española, que disfruta de un comedor exclusivo con mensajes motivadores («humildad», «adaptación», «nuestro fútbol necesita profesionales que amen lo que hacen», «talento», son algunas frases que cuelgan de las paredes), una cómoda sala con un gran proyector para las charlas técnicas, un gimnasio privado, una sala de juegos recreativos y hasta un espacio privado para conciliar. Irene Paredes, por ejemplo, puede pasar largos ratos en esta sala con su pareja y su hijo Mateo, un lugar acogedor, íntimo y adaptado a las necesidades familiares. Es uno de los grandes avances, favorecer el contacto familiar para que las futbolistas se sientan fuertes sentimental y afectivamente.

Además, las chicas de Montse Tomé también pueden disfrutar de un Sky Lounge (zona de relax) en lo alto de la torre del edificio histórico con una vista de 360° de la ciudad, los Alpes y el lago Lemán, un estimulante Spa con piscina interior y una zona húmeda con baño turco, jacuzzi y sauna; así como de un espacio de relajación, ocho cabinas de tratamientos, una boutique con salón de peluquería y espacio privado de estética femenina.

La delegación la completa un chef que cocina exclusivamente para la selección española, un metre y una nutricionista. «Me encargo de coordinar y supervisar el servicio, asegurando que las jugadoras tengan una experiencia excelente y se sientan cómodas. Suelo actuar como enlace entre la cocina y las jugadoras, recomendando platos y procurando un buen orden en la presentación del comedor», explica Ángel García, el metre, que desvela una anécdota: «La comida entra por los ojos y hay que procurar que la marca de un alimento sea la misma que el que consumen habitualmente, por ejemplo los yogures».

Noelia Rodrigo es la nutricionista que intenta adaptar los menús a la planificación del equipo. «No es lo mismo un día de partido que uno de descanso», explica y revela un pequeño truco: «En prepartido empezamos a cargar hidratos y ofrecemos arroz con leche por la noche. Cosas que les gusten. No es un premio sino un aliado para ayudar a alcanzar esos requerimientos que necesitan». Los menús suelen ser habituales pero adaptados en función de las cargas de trabajo diarias. Y añade: «Como el bufet es abierto ellas gestionan las cantidades, pero yo me voy pasando para echar un vistazo. Ellas también te van preguntando. Estoy para ayudarlas y escoger las mejores opciones para optimizar los platos». No suele encontrar problemas pero la nutricionista reconoce que «hay «alguna celequía no diagnosticada o patrones de alimentación de quien no come mucha carne». Para evitar caer en la monotonía, Noelia organiza cenas temáticas. «Hace poco hicimos una asiática oriental», apunta antes de dejar claro: «No hay nada bueno o malo. Pero no hay que sustituir alimentos. No es tanto o cuánto estás comiendo, sino qué estás desplazando».

Para la selección también son muy importantes los entrenamientos, tanto por la calidad de las instalaciones como por la proximidad al hotel. Montse Tomé ha encontrado en el estadio Juan Antonio Samaranch, la casa del FC Stade-Laussane-Ouchy, equipo perteneciente a la Segunda división masculina de Suiza, el escenario idóneo. El hotel y el estadio están muy próximos, separados por poco más de dos kilómetros, lo que facilita los desplazamientos de las jugadoras y cuerpo técnico. «El otro día Vicky López se quedó en el hotel haciendo recuperación y luego tenía rueda de prensa en el campo. Llegó en un momento y no supuso pérdida de tiempo para nadie», explican, además de señalar que este estadio cumple con las medidas reglamentarias, algo que no todas las selecciones han podido disfrutar y que es importante para preparar partidos tan exigentes.