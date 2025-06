Malos tiempos (o peores, para ser precisos) se barruntan para el Atlético de Madrid femenino. El traslado de la cantera masculina al Centro Deportivo de Alcalá de Henares va a suponer para las chicas además de una disminución en el uso de las infraestructuras, un ... recorte en el presupuesto. Dejan Majadahonda y para allí que se van el Atlético B, el C y el juvenil de División de Honor. Y no parece que se trate de compartir escenario a partir de ahora, sino más bien de una orden de arrodillarse. Las prioridades (elección de horarios, campos, etc...) las van a tener los varones. Y a las damas les tocará amoldarse.

Es fútbol y es femenino De la mejor Liga femenina a una simple Liga de boliche Manuel Merinero Al nuevo director general de fútbol del Atlético de Madrid, Carlos Bucero, no le gusta el fútbol femenino. El nuevo gurú pretende recortar el presupuesto del primer equipo femenino para mejorar los recursos de la cantera masculina. Bucero tiene pasado y corazón madridista. Fue adjunto en la dirección deportiva (tarea desempeñada por Pedja Mijatovic) del club blanco durante la etapa de Ramón Calderón. Su controvertida decisión ha desencadenado, de momento, el monumental enfado de Lola Romero, una de las mujeres que más ha hecho por el Atlético de Madrid féminas y el fútbol femenino en general. Romero ha sido durante mucho tiempo la artífice de toda la estructura del equipo femenino. Ahora, para su sorpresa, se ha encontrado con un caballo de Troya dentro de la sección femenina, concretamente en su dirección deportiva, con la figura de Patricia González. También reconocida madridista, llegó a afirmar en una entrevista al diario As: «Sería un sueño dirigir al Real Madrid». Ese tipo de frases antes no se perdonaban en el sentimiento rojiblanco. Hoy, inseparable de Carlos Bucero, Patricia se pliega sin rechistar a esa estrategia de recortarle al femenino para dárselo a la cantera del masculino. Hay cisma en la cúpula de mando del fútbol femenino rojiblanco. Pero a los superiores les da lo mismo, el femenino no les interesa. Mucho se habla de la ausencia de Florentino Pérez en los partidos del Real Madrid femenino, pero no salen mejor parados los dirigentes rojiblancos en su atención a las colchoneras. Enrique Cerezo fue uno de los destacados ausentes el sábado en la final de la Copa de la Reina (a la que la Reina sigue también sin acudir). Tampoco estuvo Bucero. Tampoco se perdieron mucho, todo hay que decirlo. El equipo se presentó ante el Barça con los brazos bajados, derrotado de antemano y con un planteamiento ultradefensivo en cuyas miras sólo estaba la esperanza de perder por el menor número de goles posibles. El reto al menos se logró (perdió solo por 2-0), pero más por los alarmantes síntomas de agotamiento físico de las azulgranas que por mérito del planteamiento táctico del todavía entrenador Víctor Martín. A pesar de que los dirigentes de la Liga F afirman y declaran lo contrario, la realidad les come. La posición de los dirigentes atléticos no difiere de la del resto de los clubes profesionales en España. El fútbol masculino sigue siendo la principal fuente de ingresos y de visibilidad internacional, por lo que casi todos los directivos prefieren asegurar la estabilidad de la primera plantilla del masculino antes de hacer experimentos (necesarios, pero arriesgados) y aumentar el gasto en femenino. Es cierto que el fútbol femenino está creciendo en popularidad y audiencia, pero el retorno económico en términos de patrocinios, derechos televisivos y mercadotecnia sigue siendo aún infinitamente menor que en el masculino. Por ello, los dirigentes son cautos sobre la posibilidad de invertir sin garantías claras de obtener beneficios. Muchas áreas de las secciones de fútbol femenino están todavía en proceso de profesionalización y estructuración (contratos, formación, infraestructura) y eso conlleva que los dirigentes al mando sientan la necesidad y cautela de esperar a que el sector madure un poco más antes de aumentar (o mantener, como el Atlético de Madrid) la inversión.

