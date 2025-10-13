Otro lesionado del Barça con España: Ferrán Torres abandona la selección

Lamine Yamal, Dani Olmo... y Ferran Torres. Por desgracia para el Barcelona, los futbolistas azulgranas están siendo protagonistas en la actual concentración de la selección española por su lesiones (Huijsen, defensa del Real Madrid, también causó baja por molestias). Así, un comunicado ... de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este lunes que el delantero valenciano ha sido desconvocado y regresa a la Ciudad Condal.

«Ferran Torres ha sido desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 en Valladolid», comienza la nota oficial.

«El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada», añade.

Y concluye: «Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles».