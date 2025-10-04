Suscribete a
La lesión de Lamine Yamal enfrenta a De la Fuente contra el Barcelona

El club azulgrana comunicó una recaída de la estrella tras un ataque del seleccionador a Flick

José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Un asunto viejo y recurrente, las lesiones de los futbolistas con sus selecciones y no con sus clubes que les pagan, ha desatado un nivel muy alto de enfrentamiento entre el seleccionador español Luis de la Fuente y el Barcelona, representando en su entrenador ... Hansi Flick, y a cuento de una lesión de la estrella Lamine Yamal. El seleccionador no tuvo noticias de una recaída en su dolencia de pubalgia del delantero y por eso lo convocó para los partidos con Georgia y Bulgaria y habló sobre él en la rueda de prensa.

