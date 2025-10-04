La lesión de Lamine Yamal enfrenta a De la Fuente contra el Barcelona

Un asunto viejo y recurrente, las lesiones de los futbolistas con sus selecciones y no con sus clubes que les pagan, ha desatado un nivel muy alto de enfrentamiento entre el seleccionador español Luis de la Fuente y el Barcelona, representando en su entrenador ... Hansi Flick, y a cuento de una lesión de la estrella Lamine Yamal. El seleccionador no tuvo noticias de una recaída en su dolencia de pubalgia del delantero y por eso lo convocó para los partidos con Georgia y Bulgaria y habló sobre él en la rueda de prensa.

Pero fue sacar el colmillo frente a Flick por sus acusaciones de no cuidar al jugador -«él fue seleccionador, creí que tendría más empatía con otros seleccionadores»- y un par de horas después, el Barcelona comunicó una recaída de Lamine Yamal y unas semanas de baja en una lesión que no tiene prueba documental, no es una fractura, no hay radiografía o resonancia. Es una molestia en el pubis, subjetiva e indemostrable. El parte médico del Barça asegura que el jugador estará dos o tres semanas de baja. Cuestión de esperar. Casualidad o revancha, el delantero que hechiza no estará con la selección española.

De una nimiedad como es la lesión muscular de carácter menor de un futbolista, eso sí estrella en ciernes que deslumbra en el campo pero que no parece referente en sus comportamientos adolescentes, se ha destapado una vieja rivalidad. Según cuentan en la Federación Española de Fútbol, la enemistad entre Luis de la Fuente y Hansi Flick viene de lejos, aunque no precisan con exactitud el motivo de tal discrepancia personal.

El caso es que Luis de la Fuente perdió los nervios por primera vez en público desde que asumió el cargo en la selección, en un cruce de pareceres con un periodista en Las Rozas al hilo de la lesión de Lamine Yamal.

Nunca se le había visto con ese colmillo al seleccionador, quien siempre ha ofrecido una apariencia de tranquilidad sin llegar al enfrentamiento, como sucedió en la mañana de ayer en la que ofreció la lista de futbolistas convocados para los partidos con Georgia (11 de octubre en Elche) y Bulgaria (14 en Valladolid).

«No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca», quiso zanjar el técnico riojano.

Jugar con molestias

No lo consiguió y las preguntas siguieron lloviendo sobre la lesión menor de Lamine Yamal. Flick se quejó del trato dispensado en la anterior ventana de selecciones a su delantero y de haberle hecho jugar con dolor. Pero De la Fuente advirtió que el jugador no les comunicó «ninguna molestia». Y preguntó a los presentes y añadió él mismo sobre una cuestión: «No ha habido errores en la gestión de esta lesión. Si has sido futbolista, sabrás que siempre se juega con molestias».

De la Fuente, que se fue calentando, volvió sobre Hansi Flick: «Lo que me pregunté, insisto, es que alguien que ha sido seleccionador opine así, pero es que cada uno dice lo que tiene que decir y punto».

«Tenemos dos partidos muy importantes, parece que esos partidos quedan en segundo plano, tercero, cuarto o quinto. Que estamos hablando de las manifestaciones de Flick, que es un exseleccionador, debería ser lo que estuviese en segundo plano. Quiero darle importancia a lo que quiero darle, él dijo una cosa y yo otra, no quiero darle más importancia», prosiguió el técnico riojano ante la batería de preguntas sobre Yamal y Flick.

El entrenador del Barcelona había asegurado que Lamine jugó con dolor y que tuvo problemas. «Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores», criticó el técnico germano.

De la Fuente recordó a modo de ejemplo que Fabián, el centrocampista del PSG, no había sido incluido en la convocatoria porque su club había comunicado que acabó tocado y muy cargado el partido de Champions contra el Barcelona. «Lo normal es que los jugadores y los clubes se enfaden cuando sus jugadores no vienen a la selección. Si no viene es porque tiene un problema muscular y nosotros lo cuidamos. Y con Fabián lo hacemos extensible a todos».

«Digo la verdad»

«Yo siempre digo la verdad. ¿Has jugado alguna vez al fútbol? -preguntó De la Fuente al periodista de turno-...y si es así, ¿lo has hecho sin molestias o dolor alguno? Las molestias son normales y lo que pasó entre partido y partido -en referencia a la infiltración con Voltarén de Lamine- es habitual, no estamos hablando de cosas raras. Luego, cuando acabó el partido (ante Turquía) tuvo otro tipo nuevo de molestias».

En Barcelona hubo sorpresa con el parte médico del club, decepción entre los aficionados azulgranas y sospechas malintencionadas entre los que siguen el rifirrafe entre Flick y De la Fuente. Lamine Yamal será baja este domingo para el partido ante el Sevilla (16.15 horas / Movistar+) al resentirse de sus molestias en el pubis. El Barcelona confirmó en un comunicado las molestias del futbolista y su baja para el próximo partido de Liga. Esta dolencia le mantendrá entre dos y tres semanas de baja, detalle inédito puesto que el club azulgrana jamás informa el periodo de ausencia.

Lamine Yamal jugó los 90 minutos ante el PSG después de haber reaparecido ante la Real Sociedad en la Liga. El hispano marroquí se había perdido cuatro partidos por culpa de la lesión en el pubis que se hizo en el último parón internacional. Según esos cálculos, ahora se perderá, como mínimo, los partidos ante Sevilla y Girona, en LaLiga, y en Champions frente al Olympiacos. La prioridad de los servicios médicos es que pueda llegar en plenitud al clásico ante el Real Madrid del próximo 26 de octubre.