Suscribete a
ABC Premium

España 2 - 0 Georgia

Pedri aporta oxígeno a la selección

Clasificación al Mundial 2026

El genial centrocampista lidera con su lucidez a España, que falló muchas ocasiones ante Georgia, pero logra su tercer triunfo camino del Mundial

El uno por uno: Pedro Porro se doctora con España

España celebra el 1-0, obra de Yeremy Pino
España celebra el 1-0, obra de Yeremy Pino EFE
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Enviado especial a Elche

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección con Luis de la Fuente es patrimonio de todos, orgullo futbolístico que rinde dividendos a la hinchada. Ante Georgia no hace el mejor partido de su vida, pero gana, insiste, busca la goleada, acaba el partido con una sinfonía de ocasiones, ambiciosa y ... decidida. Encauza su clasificación para el Mundial de la mano de Pedri, una fábrica de ideas que aportó oxígeno a España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app