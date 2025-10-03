De la Fuente pasa al ataque con Flick: «Él ha sido seleccionador y creía que tenía empatía»

Luis de la Fuente, seleccionador español, respondió este viernes a Hansi Flick, entrenador del Barcelona que se había quejado del trato dispensado en el anterior parón a Lamine Yamal y de haberle hecho jugar con dolor. De la Fuente advirtió que el extremo no les comunicó «ninguna molestia» e insistió que en el combinado nacional no se toman más riesgos con los que futbolistas que los que «hay que asumir para jugar» y que si están «jugando con su club» no ve por qué no pueden hacerlo con la selección .

«No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca», quisó zanjar el técnico riojano en la rueda de prensa convocada tras dar la lista para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria.

El de Haro cree que el entrenador alemán sabe cómo se comportan los seleccionadores. «Lo que me pregunté, insisto, es que alguien que ha sido seleccionador opine así, pero es que cada uno dice lo que tiene que decir, punto», reiteró.

(Noticia en ampliación)