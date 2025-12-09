La Justicia argentina ordena resgistros en la AFA y 17 clubes por sospechas de lavado de dinero

Este martes la Justicia ha realizado registros tanto en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como en distintos clubes de fútbol locales. El objetivo de los operativos – en total, más de una treintena- ha sido recabar información contable vinculada a la ... firma Sur Finanzas, patrocinador de numerosos clubes, y sospechada de llevar acabo maniobras fraudulentas. La financiera pertenece al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.

Orden de registros

La decisión judicial de proceder a los registros policiales se ha dado a conocer a inicios de esta semana. Los operativos –que se extendieron durante más de 12 horas- se concentraron, principalmente, en el predio perteneciente a la AFA en la ciudad bonaerense de Ezeiza, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que es allí mismo donde realiza sus entrenamientos el seleccionado argentino.

Pero este martes también se llevaron a cabo registros en las sedes de 17 clubes locales. Es el caso del finalista del Torneo Clausura, Racing Club; San Lorenzo; Independiente; el vencedor del Torneo Apertura de Primera División, Platense; y Banfield, entre otros. En total, en apenas horas, se realizaron más de treinta operativos de manera simultánea.

Uno de los clubes en los que se hicieron los registros ha sido el local Excursionistas que, horas después de los operativos policiales, ha salido a desmarcarse de las acusaciones. Lo hizo a través de un comunicado oficial, difundido en sus redes sociales. «El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de actividades deportivas y sociales», se defendió.

Sobre la investigación

La causa que avanza en la Justicia, y que escandaliza al mundo del deporte argentino, se inició el pasado mes de noviembre, cuando la Dirección General Impositiva presentó una demanda judicial contra Sur Finanzas por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (aproximadamente, unos 550 millones de dólares). Cabe recordar que en el año 2024 esta misma empresa había sido la patrocinadora oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol.

La finalidad de los allanamientos realizados este martes en las distintas sedes deportivas, según ha informado la prensa local, es la de investigar si la financiera operaba a través de diferentes testaferros. Además, se intenta saber si la firma otorgaba préstamos a los clubes de fútbol a cambio de ciertos beneficios como, por ejemplo, la obtención de derechos de transmisión de los partidos. Concretamente, se busca de documentación digital e impresa que esté vinculada a la causa judicial.

Cabe recordar que, semanas atrás, el Gobierno argentino se enfrentó de manera abierta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ocurrió luego de que este organismo sancionara al club Estudiantes de la Plata tras el 'pasillo de espaldas' que efectuaron los jugadores en señal de protesta contra un reconocimiento otorgado a Rosario Central.

Acto seguido, el mismo presidente, Javier Milei, tomó partido por el club 'pincharrata' y llegó incluso a colocar un cuadro de Estudiantes en su despacho en la Casa Rosada. Luego, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó públicamente al presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, de tener vínculos con la mafia y advirtió que investigar a la asociación deportiva es uno de los principales objetivos del Gobierno a partir de ahora: «Voy a estudiar la trasparencia de la AFA desde el Senado».