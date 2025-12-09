Suscribete a
ABC Premium

fútbol

La Justicia argentina ordena resgistros en la AFA y 17 clubes por sospechas de lavado de dinero

El objetivo de los operativos en total, más de una treintena ha sido recabar información contable vinculada a la firma Sur Finanzas, patrocinador de numerosos clubes, y sospechada de llevar acabo maniobras fraudulentas

La Federación Argentina, de la sanción a Estudiantes a la advertencia del Gobierno de Milei

Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero
Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires (Argentina)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes la Justicia ha realizado registros tanto en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como en distintos clubes de fútbol locales. El objetivo de los operativos – en total, más de una treintena- ha sido recabar información contable vinculada a la ... firma Sur Finanzas, patrocinador de numerosos clubes, y sospechada de llevar acabo maniobras fraudulentas. La financiera pertenece al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app