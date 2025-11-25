Suscribete a
Cinco años sin Maradona

La vida del deportista que supo darle a su país natal infinitos triunfos en el campo de juego fue tan intensa como el dolor de sus admiradores cuando falleció

Altar improvisado hace cinco años en el estadio del Argentinos Juniors en Buenos Aires
Altar improvisado hace cinco años en el estadio del Argentinos Juniors en Buenos Aires
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Era un miércoles del mes de noviembre. No hay argentino que no recuerde qué se encontraba haciendo al momento de escuchar la noticia. Diego Armando Maradona, el futbolista más famoso de toda la historia argentina, había fallecido. La vida del deportista que ... supo darle a su país natal infinitos triunfos en el campo de juego fue tan intensa como el dolor de sus admiradores, que aquel 25 de noviembre de 2020 se dieron a la tarea de despedir a su ídolo. El jugador alleció a sus 60 años a causa de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

