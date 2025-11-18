Suscribete a
Destituyen a la jueza que provocó la anulación del juicio de la muerte de Maradona por grabar un documental clandestino sobre él

El escándalo de la jueza Julieta Makintach obligó en mayo pasado a anular el juicio que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico del exjugador

Ya hay fecha para el nuevo juicio por la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach.
La jueza Julieta Makintach. AFP

AFP

La justicia argentina destituyó el martes a la jueza Julieta Makintach por haber participado de un documental clandestino sobre el proceso por la muerte de Diego Maradona cuando integraba el tribunal.

El escándalo obligó en mayo pasado a anular el juicio que buscaba determinar responsabilidades ... del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020, cuyo nuevo proceso empezará en marzo.

