Iñigo Martínez ultima su salida del Barça rumbo a la liga árabe

Iñigo Martínez pone fin a su etapa en el FC Barcelona de forma repentina, aunque no inesperada. El central vasco ultima su salida del club azulgrana para emprender una nueva aventura en el Al-Nassr como agente libre. Firmará por una temporada con opción a ... una segunda. Con su salida, el Barça ganará 14 millones en margen de 'fair play'. El jugador se despidió este jueves por la mañana de sus compañeros azulgranas.

Se va un futbolista respetado en el vestuario, querido por todos, que sin necesidad de portar el brazalete ejercía como capitán. Esta última temporada, bajo las órdenes de Hansi Flick, brilló junto a Pau Cubarsí, formando una pareja de solvencia y experiencia. Pero a sus 34 años, Iñigo ha decidido no dejar pasar una oportunidad que, desde lo económico, le seducía desde hacía tiempo.

Su salida no es fruto de un impulso. La operación se venía cocinando desde hace semanas. De hecho, no participó en los dos últimos amistosos de la gira asiática. Oficialmente por fatiga; en realidad, para evitar riesgos mientras cerraba los últimos flecos del acuerdo. Durante esos encuentros, Flick ya comenzó a ensayar con Gerard Martín como central zurdo.

Noticia Relacionada Lamine Yamal y Dembélé, nominados al Balón de Oro en una lista con tres españoles Daniel Cebreiro Fabián y Pedri también forman parte de los 30 candidatos al galardón, entre los que hay cuatro futbolistas del Barcelona y tres del Madrid

No era la baja deseada por Deco y eso se va a poder palpar en la defensa del Barcelona. El club blaugrana cuenta actualmente con: Ronald Araújo, que estuvo a punto de abandonar el club, Andreas Christensen, que viene de lesión y con poco rodaje, Eric Garcia, que ha contado con pocos minutos la temporada pasada, y el propio Cubarsí, además de Jules Koundé, que fue reconvertido en lateral.

La marcha de Iñigo, además, podría desencadenar otro movimiento: la posible llegada de Aymeric Laporte al Athletic Club, liberando así un hueco en el Al-Nassr que ahora ocupará el central de Ondarroa.