Fútbol / MERCADO DE FICHAJES

Iñigo Martínez ultima su salida del Barça rumbo a la liga árabe

El Al -Nassr seduce al central vasco de 34 años, que este jueves se despidió de sus compañeros azulgranas y liberará al club de 14 millones de euros de su límite salarial

Iñigo Martínez celebra el título de Copa con el Barça
Eduardo R. Barrero

Iñigo Martínez pone fin a su etapa en el FC Barcelona de forma repentina, aunque no inesperada. El central vasco ultima su salida del club azulgrana para emprender una nueva aventura en el Al-Nassr como agente libre. Firmará por una temporada con opción a ... una segunda. Con su salida, el Barça ganará 14 millones en margen de 'fair play'. El jugador se despidió este jueves por la mañana de sus compañeros azulgranas.

