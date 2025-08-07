Los favoritos Lamine y Dembélé, nominados al Balón de Oro en una lista con tres españoles

El Balón de Oro ya conoce los 60 nombres que el próximo 22 de septiembre en París se disputarán suceder a Rodri y Aitana Bonmatí como los mejores futbolistas del mundo. Una nómina tan amplia en la que entran tanto los grandes favoritos como jugadores sin ninguna opción real de hacerse con el galardón.

Entre los primeros, se encuentran Lamine Yamal y Dembélé, los dos nombres que acaparan el eterno debate sobre los merecimientos del premio otorgado por la revista gala 'France Football'. Junto al extremo del Barcelona, Fabián y Pedri son los otros dos futbolistas españoles nominados. Además, la liga española cuenta con una nutrida representación gracias a los azulgranas Raphinha y Lewandowski, junto con los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham.

En el Balón de Oro femenino son hasta seis las jugadoras nacionales que pugnarán por el galardón, la mayoría de ellas como subcampeonas de Europa en clubes y selecciones. Se trata de Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas.