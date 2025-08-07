El Barça abre expediente a Ter Stegen y le retira la capitanía de manera «temporal»

El FC Barcelona ha anunciado este jueves su decisión de retirar «temporalmente» la capitanía al guardameta Ter Stegen, al que, según ha confirmado el club en un comunicado, ha abierto un expediente disciplinario después de que el alemán se negara a firmar el informe médico de su reciente operación de espalda para que el club pudiera enviarlo a LaLiga y fuera validado por la comisión médica.

El guardameta internacional, como ha venido informando ABC, pasó por el quirófano a finales del pasado mes de julio en Burdeos para operarse de sus problemas lumbares, desatando a partir de ahí un conflicto con su club por el periodo de baja que debe afrontar, una cuestión clave para facilitar la inscripción de Joan García, portero fichado para esta temporada y que se perfilaría como titular.

En el Barcelona se considera que la baja de Ter Stegen sería de cuatro meses, un periodo que le permitiría utilizar el 50 por ciento de su ficha para realizar la inscripción de su nuevo guardameta. El portero, sin embargo, entiende que serán solo tres meses, lo que impediría a la entidad azulgrana emplear parte de la ficha del alemán para inscribir jugadores al no ser considera una baja de larga duración, una calificación que se obtiene a partir del cuarto mes. Sin la firma del futbolista, el club no puede enviar u informe médico para que la comisión médica de LaLiga valide el tiempo de baja.

«Mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol», ha afirmado la entidad azulgrana en un comunicado. El uruguayo Ronald Araujo, hasta segundo capitán, ejercerá a partir de ahora la función de primer capitán, según ha comunicado el Barça.

Trofeo Gamper

Cada temporada son los jugadores de la plantilla los que eligen a sus capitanes, pero en esta ocasión ha sido el club el que ha tomado la decisión de retirar el brazalete a Ter Stegen, que fue el primer capitán durante la pasada campaña y que, teóricamente, debía repetir este curso. Con esta medida, el Barça, donde se considera que un jugador con un expediente abierto no debe formar parte del grupo de capitanes, se evita posibles problemas en el Trofeo Gamper del próximo domingo, en el que el equipo azulgrana se enfrentará al Como italiano y en el que el capitán dirigirá unas palabras a los aficionados.

Como es tradición en el Trofeo Gamper, el día de la presentación de la plantilla ante la parroquia azulgrana, el capitán se dirigirá brevemente a los aficionados y que Ter Stegen, un jugador en 'guerra' con el club, hubiera tenido que coger el micrófono podría generar tensiones con los aficionados. Una alocución que recaerá en esta ocasión sobre el el charrúa Araujo.

Tras la decisión del club azulgrana de quitar temporalmente el brazalete a Ter Stegen de forma temporal, el Barça cuenta con cuatro capitanes en su primera plantilla: Araujo, De Jong, Raphinha y Pedri. La habitual votación del vestuario para elegir a sus representantes queda aparcada de momento hasta que resuelva el caso del portero alemán.