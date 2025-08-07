Suscribete a
Alavés, la penúltima bala para Mariano

El delantero, tras casi un año en blanco, encuentra en el equipo vitoriano una nueva oportunidad para levantar el vuelo

Ter Stegen y el Barça llegan a las manos

Mariano, con los colores babazorros
Pablo Pizarro

Mariano Díaz tenía cada vez más los pies fuera del fútbol que metidos en las botas. A sus 32 años y sin equipo desde que se fue del Sevilla en junio de 2024, se le acaban las oportunidades de volver a sentirse futbolista después ... de un periplo de malos resultados y bajo rendimiento que lo tuvo en el ostracismo durante demasiado tiempo. Sin embargo, las ganas de jugar al fútbol no se habían agotado para el hispano-dominicano, que intenta recuperar en este verano el esplendor de antaño y se confirma su regreso a LaLiga, a falta de que se haga oficial, en forma de pista de despegue.

