El Getafe se suma al Madrid y denuncia que nadie le consultó sobre el Villarreal-Barça en Miami

El traslado a Miami del partido de Liga entre el Villarreal y el Barcelona, que se disputaría el 20 diciembre en el Hard Rock Stadium, sigue generando polémica y las voces en contra de esta iniciativa empiezan a sucederse. Si el miércoles Unai Simón, guardameta del Athletic, se convertía en el primer futbolista en mostrarse públicamente en contra de llevar el encuentro a Estados Unidos, este jueves Ángel Torres, del Getafe, ha sido el primer presidente de Primera división en rechazar una iniciativa contra la que ya se manifestó el Madrid como club. El dirigente, en declaraciones a Radio Marca, también ha asegurado que desde LaLiga nadie preguntó a su club sobre la posibilidad de llevar el encuentro a Miami, lamentando la falta de transparencia en este asunto.

«Hace dos o tres días pensé que era una broma, porque conmigo por lo menos no se ha consultado y esos son temas delicados», ha asegurado durante su intervención en Radio Marca.

«El fútbol forma parte de los aficionados y de los socios. Son los que nos han llegado a donde estamos ahora. Nosotros somos la cara visible en el campo pero al final si no fuese por ellos el fútbol no existiría. Si le tocase al Athletic ir a Miami o donde fuese no lo vería factible, hay muchos aficionados que no pueden. Me parece una falta de respeto a los aficionados», afirmó Unai Simón al ser preguntado por el anuncio de LaLiga de trasladar a Estados Unidos el Villarreal-Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de Primera división, a expensas de la autorización de la UEFA y la FIFA que solicitará la Federación Española.

Noticia Relacionada Villareal - Barça: los agujeros de sacar la Liga de España Rubén Cañizares La RFEF elevará a la UEFA la petición de jugar el Villarreal-Barça en Miami el 20 de diciembre, un viejo anhelo de Tebas que está más cerca que nunca de suceder

Un día antes que Unai Simón, el Real Madrid CF, a través de un comunicado, mostró su rechazo a mover el Villarreal-Barcelona porque esa iniciativa «vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial», por lo que pidió a la FIFA que no lo autorice. En su nota, el conjunto blanco denunció que la medida fue impulsada «sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición», una afirmación que ha sido corroborada este jueves por Ángel Torres en Radio Marca. El club presidido por Florentino Pérez considera que llevar el Villarreal-Barcelona a Miami «vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario)», lo que altera «el equilibrio competitivo» y otorga «una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes».

Unas críticas a las que se ha unido este jueves Ángel Torres. Para el presidente del Getafe, que ha puesto en duda de que la liga española sea la mejor del mundo si se buscan otros países para generar allí espectáculo. «Si decimos que somos la mejor liga, no tengo que ir a jugar a ningún sitio, tendrán que venir aquí los que quieran aprender», ha dicho.