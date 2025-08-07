Suscribete a
ABC Premium

El 10 de Pelé y Maradona vuelve a reinar

Los clubes españoles concentran sus estrategias comercial y mediática en el famoso dorsal que lucen sus futbolistas estrella

El PSG inicia su pretemporada: solo una semana para preparar la Supercopa de Europa

Yamal y Mbappé estrenan dorsal 10 esta temporada
Yamal y Mbappé estrenan dorsal 10 esta temporada ABC
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 10, con el correspondiente artículo determinado que acredita distinción, pertenece a dos leyendas del fútbol universal. A Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé' (Minas Gerais, Brasil, 23 de octubre de 1940-Sao Paulo, 29 de diciembre de 2022), que inventó el significado de dicho ... dorsal en una camiseta y le dio pedigrí; y a Diego Armando Maradona (Buenos Aires, 30 de octubre de 1960-Buenos Aires, 25 de noviembre de 2020), que elevó el brillo de esas dos cifras a un nivel de popularidad y mitomanía muy difícil, por no decir imposible, de igualar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app