España remonta épicamente ante Rumanía y deja prácticamente asegurado el pase a cuartos

España no perdona ante Rumanía (2-1) y vuelve a sacar tres puntos con sufrimiento y remontada incluida. Un gol tempranero de Munteanu en el arranque del encuentro marcó el curso del duelo. La sub-21 tuvo que esperar hasta los minutos ... finales, en los que se encontraba con superioridad numérica debido a una roja a Rumanía, para dar la vuelta al marcador.

La primera clara de los de Santi Denia no llegó hasta poco después del primer cuarto de hora de partido, pero el central Matei Ilie apareció bajo palos para sacar un remate de Diego López desde el punto de penalti.

Aún en la primera mitad, el VAR señaló penalti en una acción defensiva de Ilie sobre Tárrega. Mateo Joseph, que fue el encargado de ejecutar la pena máxima, no encontró puerta, y el balón se marchó por la línea de fondo, muy cerca del palo izquierdo de la portería de Sava.

España, que no se vino abajo tras la clara oportunidad que significaba el disparo desde los once metros, siguió generando peligro, pero no encontró puerta. La última gran ocasión de la roja en los primeros 45 minutos fue un remate de Pubill en un córner que terminó en saque de puerta tras estrellarse en el larguero.

Blanuta vio la roja directa en el 83 por un pisotón por detrás a Mosquera. Acto seguido, España aprovechó la superioridad numérica y Jauregizar lanzó un misil imparable para Sava que igualaba el encuentro.

Roberto Fernández no quiso ser menos y dio la vuelta completa al marcador en la siguiente jugada, rematando un centro preciso de Raúl Moro. Rumanía no consiguió anotar ningún otro tanto en la portería de Iturbe, y los de Santi Denia ya tienen un pie y medio en los cuartos de final.