Juanlu gana con España sub 21 mientras continúa el tira y afloja entre el Sevilla y el Nápoles

Como en el primer partido ante la anfitriona Eslovaquia, el sevillista Juanlu Sánchez volvió a ser titular este sábado como extremo derecho en la selección española sub 21 contra Rumanía en el Europeo de la categoría que afronta el combinado de Santi Denia. El de Montequinto, fijo en el once inicial para su técnico, sigue acumulando minutos y mostrándose en el escaparate de este atractivo torneo en el que se exhiben los jóvenes valores del continente.

Juanlu disputó el partido completo contra los rumanos, que se adelantaron en el marcador con un tanto de Munteanu en el minuto 4. España fue capaz de darle la vuelta al marcador para ganar en el tramo final por 2-1 con sendos tantos de Jauregizar y Roberto Fernández en los minutos 85 y 88, respectivamente.

Todo ocurre en Eslovaquia mientras el jugador intenta mantenerse al margen de las negociaciones que se llevan a cabo para su posible salida del Sevilla FC, con el Nápoles como principal interesado y moviendo ficha decidido a sumar a sus filas al canterano nervionense. Los del Sánchez-Pizjuán ya rechazaron una primera oferta de 15 millones de euros, pluses incluidos, cursada por la entidad italiana. El Nápoles ha elevado algo esa cantidad inicial, pero sigue sin convencer al Sevilla FC, que quiere al menos 20 millones.

Las diferencias, en cualquier caso, no son importantes. El Nápoles va de verdad a por Juanlu y la propuesta seduce al jugador, que firmaría un contrato de cinco temporadas con el conjunto partenopeo. Los italianos van mejorando poco a poco su oferta aunque no pretenden rebasar los más de 18 millones con las variables incluidas. Todo sigue en fase de diálogo pero la predisposición es buena entre las partes. Hay margen para el entente.

Juanlu, desde la misma concentración de la sub 21, no ha querido valorar estos movimientos de mercado que podrían desembocar en su venta: «No pienso en el futuro. Mi futuro inmediato es defender a España, y en eso estoy centrado. Siempre he dicho que estoy muy contento en el Sevilla. He renovado y tengo tres años más de contrato con el Sevilla. A ver. ¿El Nápoles? Dejo estos asuntos a mis agentes. Y más ahora, que estoy 100% centrado en la selección y solo pienso en hacerlo bien en la Eurocopa, ese es mi único objetivo en este momento«.