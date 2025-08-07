¿A quién echas de menos entre los nominados al Balón de Oro? Julián y Valverde, entre las ausencias

Es el Balón de Oro una fuente inagotable de debate futbolístico. Desde que comienza la temporada y suenan los primeros nombres para el galardón, durante la misma cuando un futbolista sube o baja de nivel, al término de la campaña cuando llegan a su fin las credenciales presentadas por los candidatos, al conocer la lista de nominados y cuando el premio se entrega al ganador.

Este jueves se ha dado a conocer la primera lista de 30 candidatos a suceder a Rodri como mejor futbolista del mundo el próximo 22 de septiembre en París. Una nutrida nómina de jugadores, no por ello exenta de crítica y debate en cuanto a sus nombres.

Mientras Barcelona y Real Madrid cuentan con cuatro y tres jugadores nominados respectivamente, ningún futbolista del Atlético aparece entre los candidatos al Balón de Oro, aunque si lo hace entre los mejores porteros gracias a la presencia de Oblak. Pocas dudas hay de que, si alguien lo merece, se trata de Julián Álvarez. El argentino redujo su tiempo de adaptación en su primera temporada en Madrid al mínimo y fue el gran nombre de la decepcionante campaña rojiblanca con 29 goles.

Entre los madridistas incluidos como candidatos se encuentran Mbappé, Vinicius y Bellingham, los tres protagonistas de un año con luces y sombras, pero no aparece Valverde, a pesar de asentarse como uno de los jugadores más regulares en el Bernabéu. A los cuatro nominados del Barcelona –Lamine, Pedri, Raphinha y Lewandowski– también podría haberse unido Iñigo Martínez, indiscutible líder de la zaga azulgrana, o Koundé, tras la mejor campaña de su carrera.

Tan amplia es la propia lista como la nómina de futbolistas cuyos méritos les podrían haber valido para estar entre los 30 finalistas al Balón de Oro. Cucurella, Enzo Fernández, Pacho y un etcétera tan largo como el eterno debate que acompaña al galardón.