Fútbol

Conte se toma una insólita semana sabática en medio de la crisis del Nápoles

El técnico delega en su segundo para descansar con su familia y recargar pilas después de estallar en rueda de prensa tras la derrota ante el Bolonia

Antonio Conte, entrenador del Nápoles
Javier Asprón

Javier Asprón

No se recuerda nada igual en la liga italiana. Antonio Conte, entrenador del Nápoles, se ha tomado una semana de descanso para desconectar y cargar pilas después de la derrota de su equipo ante el Bolonia el pasado fin de semana. El técnico ya ... no estuvo presente este miércoles en el primer entrenamiento tras los dos días de permiso que concedió a la plantilla. Y seguirá fuera de la dinámica del club, al menos, hasta el próximo lunes. La medida está consensuada con el presidente del club, el polémico Aurelio De Laurentiis, después de que la situación deportiva del equipo haya alcanzado un punto crítico.

