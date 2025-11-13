Conte se toma una insólita semana sabática en medio de la crisis del Nápoles

No se recuerda nada igual en la liga italiana. Antonio Conte, entrenador del Nápoles, se ha tomado una semana de descanso para desconectar y cargar pilas después de la derrota de su equipo ante el Bolonia el pasado fin de semana. El técnico ya ... no estuvo presente este miércoles en el primer entrenamiento tras los dos días de permiso que concedió a la plantilla. Y seguirá fuera de la dinámica del club, al menos, hasta el próximo lunes. La medida está consensuada con el presidente del club, el polémico Aurelio De Laurentiis, después de que la situación deportiva del equipo haya alcanzado un punto crítico.

Conte estalló en rueda de prensa tras la derrota ante el Bolonia. Visiblemente preocupado, utilizó un vocabulario sin precedentes para criticar la actitud de sus jugadores. El técnico lamentó la falta de «química» con sus jugadores y la pérdida de identidad y corazón del equipo. Su desahogo incluyó frases impactantes, como que no estaba dispuesto a «acompañar a un muerto».

La del pasado fin de semana fue la quinta derrota del curso para el Nápoles, mismo número que en toda la temporada pasada. Ahora mismo es cuarto en la Serie A, a solo dos puntos del liderato que comparten Inter y Roma. Peor le va en la Champions, donde solo ha sumado una victoria en cuatro partidos, ante el Sporting de Portugal, con dos derrrotas ante el Manchester City y el PSV (cayó goleado 6-3) y un empate frente al Eintracht.

Lo peor es la sensación. Conte expresó que la mala racha del Nápoles es señal de que no ha logrado entrar en la cabeza de sus futbolistas, a los que acusó de ir cada uno por su lado. Por momentos sobrevoló la idea de una dimisión en directo.

No ocurrió, pero tras esta explosión el club notificó que Conte se tomaba una pausa, «pasando unos días con la familia en Turín», para una recarga más profunda con la que disipar la rabia y la desilusión. Mientras tanto, se ha hecho cargo del equipo su segundo, Stellini.

De momento el club mantiene su confianza en Conte. De Laurentiis capeó esta vez la polémica y expresó su apoyo al preparador en las redes sociales: «Estoy orgulloso de tener a mi lado a un hombre de la talla de Antonio Conte, comprometido con su trabajo y con el club. Es un profesional ejemplar que entrega cada segundo de su vida a su labor».

En cambio, la relación de Conte con los jugadores no parece tan idílica. Varias fuentes italianas señalan que tras la dura derrota en Eindhoven el entrenador tuvo un cara a cara con el equipo y se reunió con los capitanes. Ahí habría quedado claro que a la plantilla le cuesta seguir los métodos del salentino, caracterizada por la intensidad y la dureza de los entrenamientos.

A esta situación se suma la polémica indirecta generada por el seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, respecto al extremo neerlandés Noa Lang, uno de los fichajes estrella del club partenopeo el pasado verano. Koeman citó una conversación con Lang en la que este se habría quejado de haber estado «veintiocho días concentrados sin ver un balón» y de haber hablado solo una vez con Conte desde su llegada.

El Nápoles afronta un duro calendario a la vuelta del parón de selecciones con Atalanta, Roma y Juventus esperando en la liga y Qarabag y Benfica como próximos rivales en la Champions.