Suscribete a
ABC Premium

FÚTBOL

El golazo descomunal de Zielinski que tiene a Italia boquiabierta

El centrocampista del Inter envió a la escuadra un magnífico centro de Çalhanoğlu en una suerte de jugada ensayada

Montoya vuelve: «A la Isla me llevaría a Vinicius, que da problemas»

Xabi y Vinicius se dan la mano, y Alonso evita otro lío con los penaltis: «El lanzador es Kylian, pero puede autogestionarse»

El golazo descomunal de Zieliński que tiene a Italia boquiabierta
El golazo descomunal de Zieliński que tiene a Italia boquiabierta EFE

ABC

El Inter de Milán venció al Hellas Verona por 1 a 2 gracias a un gol en propia a puerta de Martin Frese en el tiempo de descuento. El de apertura, también del Inter, se lo agenció el centrocampista polaco Piotr Zieliński en el minuto ... 16. Fácil: Çalhanoğlu se dispone a sacar un córner; los rematadores bloquean a todos los defensores y despejan la frontal del área; el '10' la pone con un golpeo plano, hipnótico y sublime y Zieliński, llegado en carrera, empalma con el interior, sin dejarla caer y directamente a la escuadra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app