El golazo descomunal de Zielinski que tiene a Italia boquiabierta

El Inter de Milán venció al Hellas Verona por 1 a 2 gracias a un gol en propia a puerta de Martin Frese en el tiempo de descuento. El de apertura, también del Inter, se lo agenció el centrocampista polaco Piotr Zieliński en el minuto ... 16. Fácil: Çalhanoğlu se dispone a sacar un córner; los rematadores bloquean a todos los defensores y despejan la frontal del área; el '10' la pone con un golpeo plano, hipnótico y sublime y Zieliński, llegado en carrera, empalma con el interior, sin dejarla caer y directamente a la escuadra.

¡QUÉ BARBARIDAD, QUÉ ABSOLUTA OBRA DE ARTE! #SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/usyLZN2Sfu — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 2, 2025 El tanto viene generando muchísima exaltación en los flujos de información y entretenimiento italianos y globales. Hay quienes, incluso, se atreven a catalogarlo ya como firme aspirante al Premio Puskás. Al Inter, en cualquiera de los casos, seguro que le interesan más otras cosas, a saber: no perder de vista al Nápoles en su carrera por la Serie A.

