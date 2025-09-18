El VAR arruina el regreso de De Bruyne al Etihad y el Eintracht se viste de líder: así queda la clasificación tras la primera jornada

La primera jornada de la Liga de Campeones ha llegado a su fin. Tres días y 18 encuentros después, la primera clasificación europea ha quedado definida. Los encuentros de los españoles se han saldado con dos victorias y tres derrotas, y el premio del primer ... liderato de la temporada corresponde al Eintracht.

Además de la visita del Barcelona a Newcastle, el partido estelar en la última jornada era el Manchester City-Nápoles, un encuentro especial que suponía el regreso de una leyenda del club como De Bruyne al Etihad. Tras el homenaje de la parroquia 'citizen', el belga vio cómo su retorno concluía arruinado por la roja directa vista por Di Lorenzo a los 25 minutos.

La expulsión del lateral obligó a Antonio Conte a estrenar su banquillo y el sacrificado fue De Bruyne. Tras ello, aguantó el conjunto italiano muchos minutos el empate con un jugador menos, pero la lógica terminó imponiéndose. Dos golazos de Haaland y Doku tumbaron al Nápoles y sumaron los tres primeros puntos en el casillero de los de Guardiola.

En la sesión vespertina de la última jornada, dos españoles vieron portería. Grimaldo convirtió una falta directa en una obra de arte en el empate a dos entre el Copenhague y el Bayer Leverkusen, mientras que Ansu Fati puso fin a casi dos años de sequía goleadora con el tanto que maquilló la dura derrota de su Mónaco ante el Brujas por 4-1.

Los dos partidos restantes se saldaron con dos goleadas. Una de ellas sufrida por el Kairat Almaty, quien tras protagonizar el viaje más largo de la historia de la Champions desde Kazajistán hasta Portugal, cayó por un contundente 4-1 ante el Sporting. Además, el Eintracht de Frankfurt, próximo rival del Atlético de Madrid, se impuso al Galatasaray por 5-1 para auparse hasta el liderato.

