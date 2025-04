Una candidatura que duró solo seis días: España no organizará el Mundial 2035 femenino

La Federación Española de Fútbol, en boca de su presidente Rafael Louzán, anunció el pasado viernes la declaración de intenciones de organizar el Mundial femenino de 2035. Casi una semana después, ha considerado no continuar con esta carrera y apostar por otras alternativas que potencien el fútbol femenino.

Reino Unido se perfila como el organizador de este Mundial femenino después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmase este jueves que es «la única candidatura válida» que se ha presentado, después del interés mostrado por España la semana pasada.

España no organizará otro Mundial en 2035. A pesar de que el presidente de la RFEF indicara la intención de hacerlo, la no concurrencia de Portugal y Marruecos no ha hecho posible presentar la candidatura en el plazo que acaba este viernes.

Las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales anunciaron el mes pasado que presentarían una declaración de interés conjunta para albergar esta Copa del Mundo de dentro de 10 años.

«En este momento queremos liderar también la posibilidad de que España acoja el Mundial Femenino en el año 2035», anunció el dirigente gallego durante la presentación del Observatorio del Deporte Femenino celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

El plazo para las declaraciones de interés finalizó el pasado lunes e Infantino, durante su presencia en el Congreso de la UEFA que se está desarrollando estos días en Belgrado, indicó que la del Reino Unido era la única que se estaba estudiando.

«Hemos recibido una candidatura para 2031 y una candidatura, válida por cierto, para 2035. La candidatura para 2031 es de Estados Unidos y posiblemente de otros miembros de la CONCACAF, mientras que la de 2035 es de Europa y los países de origen», apuntó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ya ha dado su respaldo a la candidatura porque acoger un Mundial, el segundo de la historia tras el de 1966, sería un «momento monumental». «El fútbol es y siempre será el núcleo de la identidad de nuestro país. Tanto si lo vemos por televisión, jugamos los fines de semana como yo, o simplemente disfrutamos del ambiente en el bar, une a las comunidades como pocas otras cosas», subrayó el político.

«Ese orgullo se puso de manifiesto cuando Inglaterra acogió la Eurocopa Femenina de 2022. No solo mostró lo mejor de nuestra nación al mundo, sino que inspiró a una generación de chicas en el fútbol, al tiempo que impulsó la economía», añadió, seguro de que el Mundial Femenino «impulsaría el crecimiento y dejaría un legado duradero». «La intención de las asociaciones de presentar su candidatura cuenta con el pleno apoyo de mi Gobierno», sentenció.

Louzán, al comité ejecutivo de la UEFA

El fútbol español volverá a tener representación en UEFA, máximo organismo europeo del fútbol, tras ser elegido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, para un mandato que durará los dos próximos años. De esta manera, el dirigente gallego formará parte del Comité Ejecutivo de UEFA tras obtener el apoyo mayoritario de las federaciones nacionales de toda Europa durante las elecciones que se han celebrado en Belgrado (Serbia), dentro del 49º Congreso Ordinario de UEFA.