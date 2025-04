El CSD da la razón al Barça y mantiene la licencia de Dani Olmo y Pau Víctor

Dani Olmo y Pau Víctor seguirán inscritos como jugadores del FC Barcelona. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado el recurso presentado por el club catalán porque entiende que el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, ... fechado el 4 de enero de 2025, mediante el cual se cancelaron las licencias deportivas de ambos jugadores, es nulo de pleno derecho.

El máximo organismo deportivo gubernamental no han entrado a valorar la idoneidad del control económico de la Liga porque considera que esa función corresponde al Órgano de Validación de Presupuesto de la Liga y, en segunda instancia, a su Comité de Control Económico.

Aunque la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defienden que la Comisión de Seguimiento no adoptó el acuerdo, sino que confirmó o ratificó otros acuerdos previos adoptados por los órganos competentes, el CSD considera que dicha Comisión sí acordó de forma expresa no conceder las citadas licencias a los jugadores azulgranas.

Cronología del caso Olmo

El día 31 de diciembre de 2024, la Liga emitió un comunicado explicando que el Barcelona «no ha presentado alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de la Liga, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero». No tramitaba por tanto la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

El miércoles 1 de enero de 2025, con Olmo y Pau Víctor, fuera de la plantilla azulgrana, y pese a estar fuera de plazo para la Liga y la Federación, el club catalán aseguraba que daría la vuelta a la situación.

El 2 de enero, mientras desde fuentes cercanas al futbolista se explicaba que vivía la situación con «paciencia» y confiado en la palabra del club, a Laporta se le revolvía el entorno, con una petición de dimisión por parte de la plataforma 'Som un Clam'. Joan Laporta, Rafa Yuste, Ferrán Olivé y Joan Soler, reunidos largas horas en las oficinas, se mostraban optimistas.

El viernes 3 de enero se pronuncia el entrenador azulgrana, Hansi Flick, que también derrocha confianza de cara a una posible solución, sin embargo un día después, el sábado, tanto Olmo como Pau Víctor se quedan fuera de la convocatoria para el partido copero ante el Barbastro. Mientras tanto el Barça da el siguiente paso y decide elevar una reclamación al CSD.

El martes 7 de enero un recurso de 52 páginas con 60 documentos llega al CSD, que en apenas un día decide estimar una medida cautelar urgente solicitada por el Barcelona para que ambos futbolistas puedan ser inscritos. Lo hace en contra del criterio de La Liga y la Federación pero es una medida provisional, a la espera de que en un plazo de tres meses (hasta el 7 de abril) se resuelva definitivamente el recurso azulgrana.

En su resolución, el CSD argumenta que «privar a Dani Olmo y Pau Víctor de disputar la Supercopa de España, primer título oficial de la temporada, con visibilidad y repercusión mundial, en el que solo participan los equipos con mejor rendimiento en las competiciones nacionales del curso anterior, causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y, sobre todo, para los futbolistas». Señala incluso que la no inscripción de los futbolistas podría dañar también los intereses de la selección española y de las competiciones nacionales.

Dos días después, el 10 de enero, la Liga anuncia que ha decidido recurrir ante la Justicia ordinaria la medida cautelar del CSD.

Explicaciones de Laporta

Una vez aceptado el recurso ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y concedida la cautelarísima, el presidente del Barcelona Joan Laporta compareció ante los medios para compartir su versión del caso: «Presentamos la documentación el 27 de diciembre, y la Liga nos pidió completarla. El 31 ya teníamos las normas, el 1:1. Pero la Liga entendió que no y nos pidió más registros, no estábamos de acuerdo. La RFEF nos dijo que faltaba el 1: 1 pero que no habría problema en extender la licencia... la Liga y la RFEF nos decían que el artículo estaba obsoleto, pero no nos dieron las licencias y no lo creíamos correcto. La finalidad de la norma es la estabilidad de la competición, y nosotros no entrábamos en este supuesto. Ambos jugadores tenían contrato y lo defendimos. El día 3 completamos la documentación y nos dieron la regla 1:1. Hicimos recurso al CSD. El Barça siempre ha cumplido la normativa, estamos en un estado de derecho».

El dirigente explicó también cómo habían vivido el proceso tanto Dani Olmo como Pau Víctor. «Han sufrido mucho, ellos y sus familias (...) Creo en el estado de derecho y la justicia, y no nos hemos rendido nunca y hemos logrado lo que queríamos. El hecho de que el CSD nos diera la cautelarísima y que haga referencia a la nulidad y a la falta de competencia del organismo que da las licencias... es importante. Y también han visto que nos hacía daño y que hacía referencia al buen derecho. El recurso ha sido elogiado por juristas de prestigio, el equipo legal ha hecho un trabajo extraordinario».

