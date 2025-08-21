Suscribete a
La camiseta del Barcelona que causa sonrojo en el Congo

El acuerdo de patrocinio con el Barça levanta ampollas en el país africano: «Los pobres de países pobres enriquecen a los ricos de países ricos»

Laporta cederá el Camp Nou una vez al año al Congo dentro de su pacto

El Barcelona empezó a entrenarse el martes con la leyenda de el Congo en las camisetas FCB

Gabriel González-Andrío

Kinshasa

La reciente firma del acuerdo de colaboración entre la República Democrática del Congo (RDC) y el Barcelona ha dividido a la sociedad congoleña. Se trata de un acuerdo estratégico de cuatro años de duración cuyo objetivo es promover el fútbol, la cultura del deporte ... y la paz, según explicó el club catalán, por el que percibirá 10 millones de euros anuales durante las próximas cuatro temporadas. 40 en total.

