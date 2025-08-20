Suscribete a
El Ejército de Israel anuncia que ha iniciado su ofensiva contra la Ciudad de Gaza y que ya controla las afueras

El escándalo del Congo: el Gobierno paga 40 millones al Barça y su federación de fútbol está en la ruina

La selección africana lleva tres días tirada en un hotel de Kenia y peligra el comienzo de la Liga 2025-26

El contrato con el Barça incluye un partido del Congo cada temporada en el Camp Nou 

Jugadores de la selección del Congo
Jugadores de la selección del Congo @ActuFootRDCongo

A. L. Menéndez

Paradojas de África. Mientras los jugadores del F.C. Barcelona estrenaban este martes en el entrenamiento las nuevas camisetas con la publicidad institucional de la República del Congo, sus homólogos de la selección de dicho país africano aguardan en un hotel de Kenia la ... llegada del avión que les debería transportar de regreso a casa.

