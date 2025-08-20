El escándalo del Congo: el Gobierno paga 40 millones al Barça y su federación de fútbol está en la ruina

Paradojas de África. Mientras los jugadores del F.C. Barcelona estrenaban este martes en el entrenamiento las nuevas camisetas con la publicidad institucional de la República del Congo, sus homólogos de la selección de dicho país africano aguardan en un hotel de Kenia la ... llegada del avión que les debería transportar de regreso a casa.

«R.D. Congo, corazón de África», se lee en la parte posterior de los uniformes que exhiben los pupilos de Hansi Flick a cambio de los 40 millones de euros que abonará el Gobierno congoleño a la entidad azulgrana, a razón de 10 por cada una de las cuatro temporadas (hasta la 2028-29) acordadas.

Y precisamente en el corazón del continente africano, concretamente en Nairobi, los futbolistas del combinado nacional del Congo suman este miércoles tres días de espera. El pasado domingo jugaron, perdieron y fueron eliminados por Marruecos (1-3) en el Campeonato de África de Naciones. El Gobierno de su país les prometió que fletaría un avión de vuelta a la capital del país, Kinsasa, pero la aeronave no aparece.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) les había dado un plazo de 48 horas para abandonar las instalaciones del hotel, conminándoles a encontrar una solución urgente. De momento, siguen allí. El avión del Gobierno no llega y la Federación congoleña no puede asumir el gasto del viaje. No tiene dinero.

Y es que, además del puntual problema que afecta a la selección, la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (FECOFA) se enfrenta a una situación económica dantesca. Así, según publica la prensa local, O'Neills, marca de ropa deportiva irlandesa proveedora de los equipos nacionales, habría congelado las cuentas de la FECOFA debido al crecimiento desmesurado de la deuda, que asciende a 3 millones de dólares.

La crisis financiera federativa es tal que podría retrasar o incluso cancelar la Liga congoleña (LINAFOOT) 2025-2026. Es más, la FIFA está considerando imponer a FECOFA una dura sanción. Si la deuda no se salda rápidamente, la selección nacional corre el riesgo de ser suspendida durante dos años.

Al igual que en el caso de los jugadores varados en Kenia, la Federación ha pedido ayuda al ministerio de Deportes. Es una desesperada llamada de auxilio ante el Gobierno que pagará 40 millones de euros al Fútbol Club Barcelona.