Buenas sensaciones de España a 100 días para que empiece el Mundial

Trabajada victoria de España (mucho más de lo que indica el marcador), la segunda en esta ventana dedicada a las selecciones nacionales, con el Mundial en el horizonte. No se lo puso fácil China, que defendió muy bien y no renunció al ataque, aunque se impuso la calidad de las nuestras. Tere Abelleira, Athenea del Castillo y Alba Redondo fueron las autoras de los goles y certificaron una nueva victoria que da alas a Jorge Vilda y cada vez deja con menos argumentos a las quince futbolistas que decidieron renunciar a la selección si no se producía un relevo en el banquillo. Desde el motín de Las Rozas , los números son inmejorables, entre los que destaca una victoria ante Estados Unidos.

Arrancaba España con cuatro cambios con respecto al equipo que venció a Noruega la semana pasada (4-2). Faltan 100 días para que arranque el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y la lista definitiva de Jorge Vilda no está cerrada, aunque parece que el seleccionador tiene las ideas muy claras y que las quince amotinadas no formarán parte del grupo que se desplace a tierras oceánicas, salvo las que se retracten y se disculpen de forma pública. Las chinas son el decimotercer combinado en el ranking FIFA y son una buena piedra de toque para constatar el nivel de cara a la cita mundialista.

Dominio inicial de España, con posesión absoluta del balón pero sin consecuencias en el área de China. Las asiáticas tejieron una buena tela de araña que impedía las penetraciones de las jugadoras de Vilda, aunque se intuía que el gol era una cuestión de tiempo. La primera ocasión clara llegó al cuarto de hora: un balón le llegó a Jenni Hermoso, que descargó para Athenea del Castillo, que venía de cara, pero el remate de la jugadora del Madrid se fue muy alto.

A pesar de su superioridad, no estaba fina España, imprecisa en la salida del balón, errática en los pases y perdiendo muchos balones en carril central, aunque las chinas no daban ninguna sensación de peligro. El gol empezó a rondar la portería visitante. Excelente disparo de Olga Carmona (min. 27) desde fuera del área que tocó lo justo la portera para mandar a córner, y dos minutos después fue Esther la que a punto estuvo de inaugurar el marcador. Pero un error de la defensa española puso el ay en Can Misses. Suerte que Misa estaba atenta y pudo meter su manopla ante el chute de Linyan para desbaratar la ocasión china. Mejor un córner que un gol. Y el aviso de las asiáticas tuvo continuidad con otro susto tras el remate de cabeza de Wang Shuang ante la nula oposición de Ivana Andrés.

Tere Abelleira abre el marcador

Igualdad de ocasiones para ambas selecciones en la primera parte. Se sacudió China la presión de España y empezó a creer en sus posibilidades. Las de Vilda, sin precisión en bloque alto, se veían sorprendidas por la buena colocación de las asiáticas, muy concentradas en defensa y valientes en ataque. Pero estaba escrito que España tenía que ganar el partido y empezó marcando. Primer gol de Tere Abelleira al filo del descanso. Excelente robo de Jenni Hermoso y contraataque bien llevado por Athenea del Castillo por banda derecha, que cedió a su compañera en el Real Madrid para que, tras un recorte, batiera de lejos con su pierna derecha a la cancerbera china.

La segunda parte era un calco de la primera, con dominio español y resistencia china. Espero un cuarto de hora Vilda antes de mover el banquillo. En estos partidos las victorias son importantes pero relativas. Es más provechoso ver jugadoras nuevas, realizar probaturas y buscar soluciones a situaciones que se pueden dar en los partidos oficiales. Así, el seleccionador retiró a Maite Oroz, Tere Abelleira y Asun Martínez, que parecen fijas en la selección, y dio entrada a Irene Guerrero, Eva Navarro y María Pérez.

Siguió con su idea España y dos minutos después de los cambios llegó el gol de Athenea del Castillo. La jugadores del Real Madrid se hizo con un balón en el área, escorada a la derecha, decidió penetrar, un par de pasos y zurdazo lejos de la portera china, a su palo derecho. El tanto de la delantera daba tranquilidad a las españolas, afectó a las chinas y enardeció a la grada. Y así llegó el tercero, de Alba Redondo (min. 81), que hacía poco que había entrado sustituyendo a Esther. La delantera del Levante aprovechó un saque de esquina para rematar de cabeza picando el balón, lo que demuestra el excelente estado de forma de la jugadora manchega, que es la máxima goleadora de la Liga F.