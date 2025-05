Irene Paredes en la convocatoria de España: la oposición a Jorge Vilda se resquebraja

Hay heridas que no cierran, ni siquiera el paso del tiempo las cicatrizan. Es lo que se desprende de la última convocatoria de la selección española femenina de fútbol para los amistosos ante Noruega y China, los próximos días 6 y 11 de abril en ... Ibiza. Una vez más, ni rastro de 'las 15' amotinadas, aunque en Las Rozas hubo noticia por el regreso de Irene Paredes, que en su día respaldó públicamente a las jugadoras rebeldes sin llegar a firmar la carta de denuncia contra el seleccionador. Jorge Vilda deslizó ayer que no desvelaría el contenido de las conversaciones que han provocado la vuelta de la futbolista del Barcelona al combinado nacional, confirmando de esta manera que las hubo, y se enrocó en su postura de no contar con ninguna de las jugadoras que se mostraron disconformes y críticas con su forma de trabajar.

El regreso en la anterior ventana de selecciones de Jennifer Hermoso, otra de las señaladas tras el motín de Las Rozas, y ahora el de Irene Paredes parecen indicar que la oposición a Vilda, que cuenta con el absoluto respaldo de Luis Rubiales, se va agrietando y debilitando. La Federación no cierra puertas y sigue esperando un gesto de disculpa de las amotinadas como condición indispensable para que puedan volver a ser convocadas. Varias de estas futbolistas ya han dejado caer en algunas declaraciones públicas que les gustaría regresar a la selección, que en julio disputará el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero no a cualquier precio. De hecho, ya se han producido llamadas y reuniones entre las dos partes. Pero aunque se disculparan como exige la Federación, no es seguro que las amotinadas pudieran tener plaza segura para acudir a la Copa del Mundo, el gran sueño de toda jugadora de fútbol. Durante su ausencia, las futbolistas a las que ha recurrido Jorge Vilda han respondido de maravilla en los encuentros disputados por España (empataron ante Suecia, número tres del ranking FIFA, y ganaron por vez primera en la historia a la todopoderosa Estados Unidos) y se han mostrado fieles a la selección en un momento especialmente complicado. Noticia Relacionada De la Fuente por Luis Enrique, Alcaraz y Nadal, otro equipo para Alonso: los retos del deporte español José Carlos Carabias El Mundial de baloncesto, el cisma de las rebeldes en la selección femenina o la recuperación de Márquez, puntos de interés en el nuevo año La convocatoria de 23 jugadoras anunciada ayer es la última antes de que Vilda facilite la lista definitiva para la cita en Australia y Nueva Zelanda, por lo que parece difícil que pueda haber muchos cambios en las elegidas. Ainhoa Vicente Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi renunciaron a acudir a la convocatoria de la selección hasta que no se reviertan «situaciones» que afectan a su «estado emocional, personal y de rendimiento». Ellas, de momento, se mantienen firmes en su postura, pero que Jenni Hermoso, primero, y Irene Paredes, ahora, se hayan bajado del carro puede provocar dudas en alguna futbolista. Vilda explicó ayer los motivos por los que ha vuelto a contar con Paredes y que demuestran su posición de fuerza. «El primer requisito es que es seleccionable y todos la conocemos. Va a aportar experiencia y va a reforzar la defensa. Va a aportar al grupo y está comprometida con la selección», afirmó, sin querer ir más allá en sus explicaciones. «No voy a desvelar si ha habido conversaciones privadas», añadió. Unas declaraciones que sirven de mensaje para 'las 15': «Hemos convocado a Irene ahora porque es el momento oportuno y puede aportar a la selección. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables, de las que se autoexcluyeron de la selección no voy a hablar», zanjó, cerrando la opción a un cambio de opinión por su parte. La incógnita Putellas Y en medio de la polémica, surge el nombre de Alexia Putellas, considerada la mejor futbolista del mundo y pieza determinante en la selección española en los últimos años. La jugadora del Barcelona, como Hermoso y Paredes, tampoco firmó la carta de renuncia, pero se posicionó en las redes sociales a favor de las amotinadas. Su grave lesión de rodilla la ha dejado desde entonces fuera de todas las convocatorias, pero su recuperación avanza a buen ritmo y podría llegar a tiempo para disputar el Mundial. Una incógnita que abarca incluso al propio Vilda, que aún no sabe si podrá contar con Putellas. Ambos tienen una conversación pendiente. «Es una gran noticia ver a Alexia sonreír porque está haciendo lo que más le gusta. Estamos esperando a que se recupere y una vez esté recuperada hablaremos. Lo que esperamos es que se recupere pronto», comentó Vilda.

