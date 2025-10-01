Suscribete a
El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
  • Daniel Svensson (27') ,
  • Carney Chukwuemeka (49')
2
1
2ª parte
  • Guruzeta (60')

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 2 Miércoles 01/10 21:00h. Árbitro Szymon Marciniak. Estadio Signal Iduna Park. Canal Movistar Liga de Campeones

Fútbol

Borussia Dortmund - Athletic, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

Liga de campeones

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Borussia Dortmund - Athletic de hoy

B. Dortmund

BVB

Entrenador:
Niko Kovac3-4-2-1
  1. Gregor Kobel
    Portero    1
  2. Niklas Süle
    Defensa    25
  3. Waldemar Anton
    Defensa    3
  4. Ramy Bensebaini
    Defensa    5
  5. Julian Ryerson
    Centrocampista    26
  6. Marcel Sabitzer
    Centrocampista    20
  7. Jobe Bellingham
    Centrocampista    7
  8. Daniel Svensson
    Centrocampista    24
  9. Maximilian Beier
    Sustituto    14
  10. Julian Brandt
    Sustituto    10
  11. Serhou Guirassy
    Delantero    9
Athletic

ATH

Entrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
  1. 1Unai Simón
    Portero
  2. 2Gorosabel
    Defensa
  3. 14Laporte
    Sustituto
  4. 4A. Paredes
    Defensa
  5. 15Iñigo Lekue
    Defensa
  6. 30Alejandro Rego
    Centrocampista
  7. 16Galarreta
    Sustituto
  8. 11Guruzeta
    Sustituto
  9. 22Nico Serrano
    Sustituto
  10. 23R. Navarro
    Centrocampista
  11. 21Maroan Sannadi
    Delantero
Estadísticas
57.3%B. DortmundBVB
42.7%ATHAthletic
2 Goles 1
4 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 2
2 Asistencias de gol 0
11 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 9
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
382 Pases correctos 268
50 Pases fallados 56
2 Fueras de juego 2
1 Paradas 2
2 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

