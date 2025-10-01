Fútbol
Borussia Dortmund - Athletic, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
Liga de campeones
Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Borussia Dortmund - Athletic de hoy
BVBEntrenador:
Niko Kovac3-4-2-1
1
2535
2620724
1410
9
1
214415
3016
112223
21
ATHEntrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
Estadísticas
57.3%BVB
42.7%ATH
2 Goles 1
4 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 2
2 Asistencias de gol 0
11 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 9
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
382 Pases correctos 268
50 Pases fallados 56
2 Fueras de juego 2
1 Paradas 2
2 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete