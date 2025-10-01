El Athletic naufraga en la Champions: dos partidos, dos derrotas

Después de haber perdido el primer partido (Arsenal), el Athletic se presenta al partido en la hoguera del Signal Iduna Park con poca decisión y actitud timorata. Es la Champions y es el Borussia Dortmund, un clásico alemán que alberga sus encuentros en el fuego ... de su estadio, su fondo sur en modo precipicio, el conocido 'Muro amarillo', toda una grada de pie inclinada que puede acoger a 25.000 espectadores.

Es un ambiente tremendo no apto para la timidez que exhibe el conjunto de Valverde en la primera parte. No hay amenaza por parte del Athletic, ni réplica ante lo que empieza a ser un asedio de los germanos. Solo defensa y no muy buena. El club vasco echa en falta a su estilete, el jugador que se distingue del resto, Nico Williams. El juego es plano, la iniciativa escasa y el peligro para Unai, constante.

Marca el Dortmund porque en su maquinaria, uno marca la diferencia, Adeyemi, cuyo pase atrás lo remata solo Svensson (m. 28). Hay más ocasiones de los alemanes, en cuyo equipo despunta Jobe Bellingham, más por el parecido físico con su célebre hermano que por el juego.

Pese a que el Dortmund consigue el segundo gol en una gran jugada de Chukwuemeka, el Athletic se recompone y aprieta a su rival. Con tres cambios tras el descanso mejora mucho su fútbol, su actitud. Guruzeta recorta (2-1) y el Athletic se acerca al empate por ocasiones (gol anulado a Nico Serrano) y juego. Está cerca, pero no llega. Un tiro con rebote en Guirassy y otro de Brandt sentencian el partido.