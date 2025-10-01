Barcelona - PSG: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

El Fútbol Club Barcelona afronta esta noche su segundo partido en la Champions League 2025-26, el primero como local. Lo hará nada menos que ante el vigente campeón, el París Saint-Germain, en el que será el regreso de Luis Enrique, técnico de los parisinos, a la que fue su casa.

Los de Hansi Flick llegan a este complicado duelo repletos de confianza, después de haber dado un golpe sobre la mesa en la liga española al colocarse como líderes tras su victoria frente a la Real Sociedad y la dura derrota del Real Madrid en el derbi madrileño.

Los azulgranas buscan ante los campeones su segunda victoria del curso en el torneo continental, pues ya solventaron con un importante triunfo (1-2) su complicada salida en la primera jornada a St. James Park, estadio del Newcastle United.

Los franceses llegan a Barcelona con la llamativa e importante baja por lesión de Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, que no podrá jugar ante el que fue su público.

Dirigirá el encuentro el árbitro Michael Oliver, de 40 años e internacional desde 2012. El inglés ha pitado en cuatro ocasiones al Barça en la máxima competición continental y solo en una ocasión ganaron los azulgranas. Fue en la fase de grupos de 2020 ante el Dinamo Kiev. El último precedente con este colegiado fue el 2-2 contra la Atalanta, también en la nueva Fase Liga, pero en la pasada edición de la Champions.

A qué hora es el Barcelona - PSG de Champions League hoy

El partido entre el Fútbol Club Barcelona y el parís Saint Germain se disputa hoy miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas en el estadio olímpico Lluís Companys de la ciudad catalana.

Dónde ver el Barça - PSG de Champions en televisión y online

El duelo del Barça contra el PSG podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente en el canal Liga de Campeones de Movistar (dial 60). Además, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su web, donde los lectores podrán encontrar la crónica y la información del partido más completa tras el pitido final.