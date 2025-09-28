El Barça sufre, gana y es líder

El Barça volvió a Montjuïc, de donde nunca tendría que haberse marchado precipitadamente. A pesar de las mentiras y de la propaganda del club para disimular su nefasta gestión y su agujero económico, la realidad ha sido una vez más la que ha explicado ... este periódico durante muchos meses: el nuevo Camp Nou no está terminado y era una falsedad manifiesta e intencionada decir a finales de la temporada pasada que el regreso era inminente.

0-1, min.31, Odriozola. 1-1, min.43, Koundé. 2-1, min.59, Lewandowski. Árbitro: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Koundé (min.82) por parte del Barça. Y a Zubeldia (min.17) en la Real.

Flick apostó por sí mismo, haciendo jugar a los jugadores en los que cree. Dro y Roony, titulares. También su favorito Gerard Martín. El césped nuevo, el jueves acabó de colocarse. Remiro con una camiseta de homenaje vintage al gran portero que fue Luis María Arconada. Volvía Tec a la portería del Barça. La Real empezó muy agobiada por la presión alta del Barça, no era difícil defenderse pero había que emplearse, con el consiguiente desgaste. Remiro paró un remate casi a bocajarro de Rashford, duro pero demasiado centrado.

De Jong se desmarcaba desde la segunda línea y Pedri le ponía el balón, curioso intercambio de roles. La Real se defendía bien, ordenada, sobre todo en los carriles centrales, con las líneas muy juntas, pero no proponía nada delante. El Barça tenía el balón pero creaba pocas incomodidades. La luz como tantas veces venía toda de Pedri, cuyo nombre coreó la grada tras una de sus buenas acciones.

Con poco, muy poco, la Real se adelantó, Odriozola mediante. Un 22% de posesión y un ataque acertado le bastaron para marcar, ante un Barça que aunque lo intentaba una y otra vez, no encontraba brechas en el muro vasco. Poca finura azulgrana, que sin embargo daba la sensación de que en cualquier momento podía empatar. Roony tuvo una buena acción en su banda derecha pero no encontró rematador. A la siguiente jugada Zubeldia casi marca en su portería pero Remiro salvó el gol con una mano milagrosa, y justo a continuación el mismo Zubeldia se redimió salvando con la cabeza un remate de Pedri que increíblemente tampoco entró. El Barça merodeaba la igualada. La intuía, la merecía, se acercaba, pero en el último instante aparecía siempre Remiro hasta que a la salida de un córner, Koundé de cabeza logró el objetivo.

El esquema del partido se repetía: efervescencia inicial, atasco, gol del equipo rival y empate a balón parado tras una leve mejoría en el juego por causa del cansancio del adversario. A partir del empate el Barça pareció encontrar la manera de dañar a su rival.

Regreso de Lamine Yamal

Olmo entró por Dro -nada- tras el descanso; Lamine Yamal continuaba calentando. La Real volvió punzante, más valiente que en el primer tiempo, con más control del juego, consciente de que sólo plantando el autobús no podría resistir. Mal Koundé, mal Roony (en defensa). Espacios para el Barça por el juego visitante más abierto. Sergio Francisco dio entrada a Take Kubo y a Sergio Gómez; Lamine Yamal entró por Roony y su presencia no tardó ni un minuto en ser relevante con una muy buena asistencia a Lewandowski para que marcara el segundo. Delicada, gustosa, brillante internada del sarraceno, buen remate de cabeza del polaco.

La Real no se rindió y fue a por el empate pero con torpeza, Lamine Yamal hacía lo que quería en su banda aunque no con tanta suerte en el remate como en su primera acción. Remiro continuaba siendo el héroe de su equipo: dos paradas soberbias a dos disparos de Rashford y de Dani Olmo, que parecía volver del anonimato con algunos detalles de importancia. La Real se acercaba pero caía en el fuera de juego. Hansi Flick no ponía cara de contento pero los tres puntos y el liderazgo -e incluso el 3 a 1- parecían más cercanos que el empate. Eric y Ferran sustituyeron al favorito y a Rashford. Take Kubo, mal defendido por Koundé, y Lewandowski -perdonó el polaco- chutaron al larguero en jugadas consecutivas.

El Barça no jugó a su mejor nivel pero solventó con profesionalidad y eficacia un reto que no era fácil, y alcanzó el liderazgo por primera esta temporada.