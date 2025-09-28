Suscribete a
Barcelona 2 - Real Sociedad 1

El Barça sufre, gana y es líder

La Liga | jornada 7

En el regreso de Lamine Yamal, que entró en la segunda parte para revolucionar el encuentro, el equipo azulgrana se coloca primero en la Liga

Así está la clasificación de Primera División

Lamine Yamal y Lewandowski celebran el 2-1 en Montjuic
Lamine Yamal y Lewandowski celebran el 2-1 en Montjuic AFP
Salvador Sostres

Salvador Sostres

El Barça volvió a Montjuïc, de donde nunca tendría que haberse marchado precipitadamente. A pesar de las mentiras y de la propaganda del club para disimular su nefasta gestión y su agujero económico, la realidad ha sido una vez más la que ha explicado ... este periódico durante muchos meses: el nuevo Camp Nou no está terminado y era una falsedad manifiesta e intencionada decir a finales de la temporada pasada que el regreso era inminente.

