El Arsenal de Arteta gana sufriendo al Manchester United

El Arsenal de Arteta supera al Manchester United (0-1) y vuelve a demostrar en este inicio liguero por qué es el mejor equipo del mundo a balón parado. En el minuto 13, Calafiori cabeceó un saque de esquina después de un despeje ... flojo de Bayindir, subiendo al marcador el único tanto del encuentro. Con esta ajustada victoria, el conjunto londinense aumenta su racha sin perder fuera de casa, desde noviembre del pasado año contra el Newcastle.

Liderados por el nuevo fichaje, Bryan Mbeumo, los de Amorim tuvieron de su parte la mayoría de las ocasiones, pero las paradas providenciales de David Raya y la falta de acierto frustraron los planes de los 'red devils' de dar la vuelta al resultado.

En las últimas dos temporadas, el Arsenal se ha consolidado como el equipo más eficaz del mundo en jugadas de balón parado, gracias a una combinación de planificación táctica, ejecución precisa y trabajo especializado. En la temporada 2023/24, el cuadro londinense anotó en Premier League 20 goles desde jugadas a balón parado, de los cuales 16 llegaron desde saques de esquina, igualando el récord histórico de la liga inglesa.

Este tipo de goles representa una parte fundamental de la producción ofensiva de los de Arteta, evidenciando un dominio claro en situaciones estáticas, tanto ofensivas como defensivas.

Parte esencial de este dominio es el trabajo del entrenador especializado Nicolas Jover, quien llegó al club en 2021. Bajo su supervisión, el Arsenal pasó de ser un equipo prácticamente inofensivo a balón parado a convertirse en el conjunto líder en esta faceta.

Jover ha sido clave en la preparación de jugadas milimétricamente estudiadas, tanto en córneres como en tiros libres, donde se prioriza la creación de espacio, el posicionamiento y la sincronización. Su influencia ha sido tan notoria que incluso entrenadores rivales han hecho comentarios sobre el nivel de amenaza que representa el Arsenal en este tipo de acciones.

Además del trabajo táctico, el Arsenal cuenta con perfiles físicos y técnicos ideales para aprovechar estas situaciones. Jugadores como Declan Rice, que con dos disparos de falta dejó noqueado al Real Madrid en Champions la temporada pasada, Bukayo Saka o Odegaard, que destacan en la ejecución de servicios al área, y Magalhaes o Saliba, que son amenazas constantes por su capacidad aérea, son las principales armas que conforman la efectividad 'gunner' en esta dimensión del juego.