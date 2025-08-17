Suscribete a
ABC Premium
sponsor

fútbol

El Arsenal de Arteta gana sufriendo al Manchester United

premier league

Las intervenciones de David Raya permitieron a los 'gunners' sacar tres puntos de Old Trafford (0-1)

El Barça gana con mala conciencia

Riccardo Calafiori, anotando el único gol del encuentro
Riccardo Calafiori, anotando el único gol del encuentro reuters

PABLO PIZARRO

El Arsenal de Arteta supera al Manchester United (0-1) y vuelve a demostrar en este inicio liguero por qué es el mejor equipo del mundo a balón parado. En el minuto 13, Calafiori cabeceó un saque de esquina después de un despeje ... flojo de Bayindir, subiendo al marcador el único tanto del encuentro. Con esta ajustada victoria, el conjunto londinense aumenta su racha sin perder fuera de casa, desde noviembre del pasado año contra el Newcastle.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app